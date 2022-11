¿Shakira le fue infiel?: amigo de Piqué soltó bombazo

El defensa Gerard Piqué se despidió el sábado de manera definitiva de su afición del Camp Nou como jugador con una dulce victoria de su equipo ante el Almería, por 2-0 en la 13ª jornada de LaLiga.

Al tema deportivo se unen los difíciles meses vividos por Piqué fuera de los terrenos de juego con su mediática separación de la cantante colombiana Shakira, con la que tiene dos hijos.

Una supuesta infidelidad por parte del futbolista y actualmente su relación con la joven Clara Chía Marti, ha mantenido a Piqué como “el malo de película” y así lo dejó claro un amigo suyo, el periodista Jordi Basté.

Según Basté, en declaraciones dadas a ElNacionat.cat, el comunicado sorprendió con varias declaraciones que dejaría a la cantante colombiana mal parada.

“Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir”

Además, sin dar más información al respecto ante las supuestas infidelidades de Gerard Piqué a Shakira, el periodista dejó entrever que podría haber sido “al revés de cómo se ha explicado”.

“En la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”

En contexto: Gerard Piqué se retiró del fútbol profesional

Gerard Piqué sorprendió al mundo del fútbol el jueves al anunciar su retirada, pero su vida más allá del balón lleva tiempo planificada: inversiones inmobiliarias, en videojuegos, fútbol y tenis... y un objetivo final: la presidencia del Barcelona.