Hernán Torres le dio un duro golpe al Independiente Medellín: jugador estrella aterrizó en Emelec

Luego de perder la gran final del fútbol colombiano contra el Junior de Barranquilla, los aficionados del Independiente Medellín recibieron otro duro golpe este lunes 18 de diciembre, luego de que se confirmara que una de sus máximas figuras dejara las toldas poderosas y fuera oficializado por Emelec de Ecuador, equipo que dirige Hernán Torres.

Por medio de las redes sociales oficiales del club ecuatoriano, se dio a conocer que el volante Andrés Ricaurte es nuevo refuerzo para el equipo azul para el 2024, siendo un pedido expreso de Hernán Torres y dejando un sinsabor entre todos los aficionados del Independiente Medellín, ya que se ha convertido en un referente del club de los últimos años.

El volante antioqueño llegó a Ecuador como agente libre, luego de que no pudiera llegar a un acuerdo para extender su vínculo para el 2024 con el Independiente Medellín. El volante firmó su contrato por un año con posibilidad de extenderlo un año más, depende de los rendimientos durante la temporada.

“Andrés Ricaurte llega al Bombillo por un año como jugador libre. ¡Bienvenido, Andrés!”, fueron las palabras de Emelec para darle la bienvenida a Andrés Ricaurte.

📹 Andrés y un mensaje para los hinchas Azules 🔝#PorEmelec 🤜🏻🤛🏻⚡ pic.twitter.com/WxL1blgUa2 — Club Sport Emelec (@CSEmelec) December 18, 2023

Vale mencionar que Andrés Ricaurte disputó 33 partidos durante el 2023 con la camiseta del Independiente Medellín, 15 de ellos como inicialista y logró anotar un gol durante la presente temporada.

Palabras de Andrés Ricaurte al llegar a Emelec

A penas se dio la oficialización de Andrés Ricaurte a Emelec, el volante mostró su felicidad por vestir la camiseta azul para el 2024, dejando claro que todos los agradecimientos son para Hernán Torres, quien fue el encargado de darle una nueva oportunidad al volante de estar en el fútbol ecuatoriano.

“Es muy gratificante para mí ser tenido en cuenta para el proyecto de Emelec para el 2024. Es un equipo con mucha historia en el fútbol ecuatoriano y en el fútbol sudamericano. Además de la presencia del profe Torres, que es un emblema del fútbol colombiano (…) Es una oportunidad muy linda llegar a Emelec), fueron las palabras de Andrés Ricaurte.

Andrés Ricaurte se despidió del DIM

“Quiero agradecerle a la vida E independiente Medellín por permitirme ser parte de esta gran institución. El final ha sido todo lo contrario a lo soñado, pero me quedo con el proceso de estos casi 5 años en el club en donde no me cabe la menor duda de que hice todo para ser mejor cada día (…) Gracias a todos los que estuvieron a mi lado todo este tiempo: familia, jugadores, staff, cuerpo técnico y administrativos. Me voy con la frente en alto, reconociendo los errores cometidos, pero también con tranquilidad de haber intentado todo para ayudar al equipo a ser mejor”, fueron las palabras de Andrés Ricaurte en su cuenta de Instagram.