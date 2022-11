Para apostadores: ¿a la segura con Argentina o arriesgarse con Arabia Saudita?

Con 36 partidos seguidos sin perder, la Argentina de Lionel Scaloni puede alcanzar el martes ante Arabia Saudita en el Mundial el récord entre las selecciones internacionales de élite, que ostenta la Italia de Roberto Mancini con 37.

La última derrota de Argentina fue el 2 de julio de 2019, en las semifinales de la Copa América contra Brasil (2-0) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.

La actual racha de 36 partidos arrancó unos días más tarde, el 6 de julio, en la victoria 2-1 sobre Chile en Sao Paulo, en el partido por el tercer y cuarto puesto.

La marca de 37 de Italia se dio también en una época reciente, entre 2018 y 2021. España fue quien la cortó, en semifinales de la Liga de Naciones con un 2 a 1 sobre la Azzurra en el estadio San Siro de Milán.

Antes de la Scaloneta, el récord oficial de Argentina era de 31 y había sido logrado el equipo de Alfio Basile entre 1991 y 1993.

Argentina lo superó el pasado junio en su victoria sobre los italianos en la Finalissima.

Fue ampliando luego la cuenta con las victorias en amistosos ante Estonia (5-0), Honduras (3-0), Jamaica (3-0) y Emiratos Árabes Unidos (5-0).

Scaloni lleva 40 partidos como seleccionador de Argentina, desde septiembre de 2018. Su balance hasta el momento es de 27 victorias, 10 empates y 4 derrotas.

Arabia Saudita, el primer rival de Argentina

Enfrente estará una Arabia Saudita que sobre el papel parece a un nivel inferior y que disputará su sexto Mundial. En los cinco anteriores solo consiguió superar la fase de grupos en una ocasión, en la del debut en Estados Unidos-1994, cuando llegó a octavos de final.

"Para conseguir grandes resultados en un torneo tienes que ser muy fuerte colectivamente, sobre todo con los rivales contra los que vamos a jugar. Tenemos un grupo difícil (el C, con México y Polonia además de Argentina), pero confiamos en nosotros mismos", dijo el seleccionador francés de Arabia Saudita, Hervé Renard, en una reciente entrevista con la AFP.

El domingo, en la concentración de los 'Halcones Verdes' en Sealine Beach, el defensa Ali Al Bulayhi recordó que Argentina es mucho más que Messi.

"Estamos jugando contra la selección argentina, no contra un jugador. Y seremos once contra once", señaló en alusión al astro albiceleste, que es además embajador internacional en las campañas turísticas de Arabia Saudita.

