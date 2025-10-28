Arjen Robben se rindió ante Luis Díaz y celebró el impacto de su contratación

Arjen Robben volvió a Múnich y fue recibido como una leyenda. Durante su visita al Allianz Arena, el exfutbolista neerlandés habló con emoción sobre el presente del Bayern Múnich, el equipo que lo consagró como ídolo a nivel mundial.

Más allá de la nostalgia, Robben no dudó en elogiar a los nuevos talentos del club, especialmente a Luis Díaz y Michael Olise, a quienes ve como dos de los grandes referentes de la nómina.

"El Bayern está a un nivel increíble", afirmó Robben. "Si siguen jugando con esta solidez, chicos como Michael Olise o Luis Díaz pueden marcar la diferencia", dijo a los medios del club 'bávaro'.

Luis Díaz, el jugador que conquistó a Robben

El elogio del neerlandés hacia Luis Díaz no pasó desapercibido. Robben destacó su velocidad, capacidad de desborde y fortaleza en el uno contra uno. "Ambos están en un gran momento, son rapidísimos y muy fuertes en el uno contra uno", comentó sobre el colombiano y su compañero Olise.

El mensaje tiene un peso especial viniendo de un extremo histórico como Robben, quien marcó una época con su estilo incisivo y su clásico recorte hacia el centro. Para muchos aficionados, escuchar que una figura de su talla reconozca a Díaz es una confirmación del impacto que ha tenido desde su llegada.

Un Bayern “casi imbatible” según Robben

Robben no solo se mostró impresionado por el rendimiento individual de los nuevos fichajes, sino también por la cohesión del grupo bajo la dirección de Vincent Kompany. En sus palabras, el Bayern actual combina potencia, orden y armonía: "El equipo funciona y hay una gran armonía; además, todos defienden muy bien hacia atrás".

El neerlandés fue contundente al definir el momento del club:

Cuando el FC Bayern está bien —y ahora mismo lo está—, puede ganar a cualquier rival. En este momento, el Bayern es casi imbatible.

Con esa frase, Robben dejó claro que ve al club bávaro como uno de los grandes favoritos para alcanzar la final de la Champions League.