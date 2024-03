Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo no pudo contener las lágrimas tras la crisis de Atlético Nacional

Luego de pasar varios momentos amargos, Harlen Castillo, arquero de Atlético Nacional, fue la gran figura del equipo antioqueño en el juego contra el Junior de Barranquilla en la capital del Atlántico, haciendo que el cuadro verdolaga pudiera sumar un punto que lo deja con vida para pelear la clasificación a la siguiente ronda del FPC.

Al finalizar el compromiso, ‘Chipi Chipi’ Castillo estalló de emociones, pues luego de escuchar el silbato del juez se desplomó en el gramado del Metropolitano y comenzó a llorar, dejando claro que no solo a los hinchas le duelen la situación que está viviendo el cuadro verdolaga en la presente temporada.

Palabras de ‘Chipi Chipi’ Castillo en el juego Junior vs. Nacional

En conversaciones con Win Sports, Harlen Castillo no escondió la frustración que siente por la difícil situación que está viviendo Atlético Nacional en la presente temporada, además de agradecer el acompañamiento de sus familiares, quienes son los encargados de levantar anímicamente al guardameta.

“Esto es para mi familia, sin ella no estaría acá, esto es para toda la gente que nos apoya. Hemos pasado acá momentos difíciles, que normalmente en un equipo grande como este, no se pasan. Las lágrimas son ahora porque las cosas no han salido como queremos, por esa impotencia. Pedir disculpas a esa hinchada que nos apoya. Hay que seguir, es un punto valioso”, aseguró el guardameta.

Además, dejó claro que las directivas, cuerpo técnico y jugadores están trabajando en conjunto para sacar al cuadro ‘Verdolaga’ de la difícil situación, pues son conscientes que la grandeza de Atlético Nacional no permite que el club esté en la posición que está ni mucho menos quedar eliminado de la Copa Libertadores.

“Aquí estamos todos (juntos), no es para señalar a nadie. Nos equivocamos, somos seres humanos. Queremos hacer las cosas bien, sabemos que estamos en un grande y queremos darlo todo. Siempre va a haber apoyo entre nosotros, así a veces las cosas no nos salgan, pero hay que ser resiliente y tener fe de que esto va a cambiar”, agregó ‘Chipi Chipi’.

Harlen Castillo y una petición a Dios

Por último, Harlen Castillo afirmó que la situación de Atlético Nacional va a dar un giro importante, afirmando que todo con ayuda de Dios tendrá un final feliz, tratando de reivindicarse con sus aficionados.

“A partir de hoy tengo mucha fe de que las cosas van a cambiar, tenemos que empezar a sumar de a tres (puntos) y poco a poco tratar de meternos a los ocho (mejores de la tabla de Liga). No nos vamos conformes, porque vinimos a ganar, pero era importante no perder”, finalizó el arquero de Atlético Nacional.