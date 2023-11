Arturo Vidal cerca de fichar con un gigante del fútbol sudamericano: ¿firmará?

El club argentino Boca Juniors ha vuelto a mostrar interés por fichar al volante chileno Arturo Vidal, quien actualmente juega en el Athletico Paranaense. El vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, ha tenido como deseo durante mucho tiempo contar con Vidal en su equipo y, aunque en el pasado no se pudo concretar su llegada, ahora la posibilidad parece más cercana, habiendo incluso habido contactos entre las partes.

Arturo Vidal finaliza su contrato con Paranaense en diciembre de 2023

La noticia que surgió desde Chile hace unos días finalmente ha sido confirmada: Boca Juniors sueña con tener a Arturo Vidal, ganador en dos ocasiones de la Copa América con la selección chilena, en su plantilla para el año 2024. El contrato de Vidal con el club brasileño finaliza en diciembre y actualmente se encuentra en proceso de recuperación de una lesión en los meniscos de su rodilla derecha, la cual sufrió en septiembre durante un partido de las Eliminatorias ante Colombia y por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Desde entonces, el jugador ha estado trabajando arduamente para regresar a las canchas. Por ello, solo ha podido disputar nueve partidos con el equipo de Curitiba, siendo titular en ocho de ellos. Además, este año ha jugado en cinco ocasiones con la selección chilena, destacando su gol en la derrota por 2-1 ante Uruguay.

Riquelme quiere contratar a Vidal en Boca Juniors

En agosto de este año, Vidal expresó nuevamente su deseo de fichar por Boca Juniors en una entrevista después de su eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores. "Román es el que tiene que llamar, él sabe. Tengo contrato hasta diciembre aquí", afirmó el exjugador del Barcelona, quien tiene una relación cercana con el ídolo xeneize.

La respuesta de Juan Román Riquelme no se hizo esperar y, en una entrevista con TyC Sports, aseguró: "Lo llamo con gusto, podemos comer un asado, lo que sea. Ya lo he llamado para que venga en su momento y no se pudo concretar. Es un orgullo que se acuerden de mí y que tengan la ilusión de jugar en nuestro club. Es maravilloso. Esto significa que las cosas están bien".

Cabe recordar que, en junio de 2022, Boca Juniors realizó una oferta formal al mediocampista cuando este finalizaba su contrato con el Inter de Italia, sin embargo, el jugador optó por fichar por Flamengo de Brasil, lo cual generó malestar en el equipo xeneize porque consideraron que había utilizado a Boca. Una situación similar ocurrió con Edinson Cavani, quien estuvo muy cerca de fichar por el club argentino en el pasado, pero finalmente decidió continuar su carrera en Europa y recientemente se convirtió en refuerzo de Boca Juniors este año.