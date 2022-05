Uno más para los cafeteros: Luis Fernando Muriel abrió el marcador del Atalanta frente al Spezia

Los colombianos siguen siendo noticia en el fútbol del exterior, ya que, sus grandes actuaciones han hecho que sus respectivos equipos tengan resultados muy exitosos, durante el fin de semana del 7 y 8 de mayo. En esta oportunidad el protagonista es Luis Fernando Muriel, quien se reportó con gol en el Atalanta.

Este domingo 8 de mayo, el delantero colombiano abrió el marcador del juego entre el Atalanta y el Spezia, donde su equipo logró la victoria tres goles a uno, dejando al club de Bérgamo en la séptima posición con 59 puntos a tan solo diez puntos de puestos de Champions League y a tres puntos del cupo para la Europa League.

Fue en el minuto 16, donde Luis Fernando Muriel, se juntó con su compañero Ruslan Malinovskyi, creando una pared muy cerca del área contraria, donde el colombiano, logró enganchar muy cerca a la portería y con tranquilidad logró vencer el arco del guardameta Ivan Provedel, quien intentó atajar la pelota, pero no logró el objetivo, ya que, la esférica iba muy cerca al palo izquierdo.

Los otros goles del Atalanta los marcaron Berat Djimsiti y Mario Pašalić, quienes aprovecharon los errores defensivos de con rival, para sellar la victoria del Atalanta, que lo deja con vida para pelear puestos de un torneo internacional, mientras que, por el Spezia, logró descontar Daniele Verde en el minuto 30 del primer tiempo.

Con este gol de Luis Fernando Muriel, el cafetero llegó a la novena anotación en la Serie A durante esta temporada, donde ha logrado disputar 26 juegos, 16 de ellos estuvo desde el pitazo inicial.

Vea el gol de Luis Fernando Muriel

Duván Zapata, la gran ausencia del Atalanta

Lastimosamente, las noticias por parte de Duván Zapata no son las más positivas, ya que, no estuvo presente en el juego de la jornada número 36 de la Serie A, puesto que, se confirmó que no estuvo dentro de la convocatoria, por algunas molestias físicas que lo han marginado de retornar a su nivel mostrado en la temporada anterior.

Durante esta temporada, Duván, no ha tenido los minutos esperados, ya que, son varias las lesiones que ha llevado el delantero durante la presente temporada, dejándolo varios meses por fuera de las canchas.