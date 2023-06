La bogotana que a sus 75 años conseguirá su medalla número 100 en atletismo

En 2001 se realizó la segunda edición de la Media Maratón de Bogotá. Los corredores debían llegar a la calle 26 con carrera séptima y, faltando cuatro kilómetros, a una mujer le dio un impulso después de que sus ojos brillaran de emoción. Flor María López, en ese entonces de 52 años, se metió a la carrera y la terminó.

“Yo estaba en un momento de mi vida muy complejo y tenía inconvenientes en mi hogar, pero ese día el ver a todos estos deportistas, decidí, sin saber que no se podía, entrar en la carrera y comenzar a correr junto con los atletas, llevándome la sorpresa que, al llegar, los organizadores vieron en mí tanta emoción que me regalaron una medalla por participar. Puedo decir que se convirtió en el mejor día de mi vida y volví a nacer gracias al deporte”, relató.

Se dio cuenta de que su amor verdadero era el atletismo. Desde entonces corre. Y es feliz. Se inscribió a clases impartidas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Se preparó y participó en la siguiente edición de la carrera más famosa de la capital de la República.

“Jamás pensé que me enamoraría tanto de este deporte. Nadie se imagina la emoción que siento cada vez que estoy en una competencia y veo que minuto a minuto avanzo un kilómetro más, eso me motiva para seguir y darme cuenta de que yo soy la única que puedo ponerme un límite. Se lo digo a todos quienes lo preguntan: la vieja es la cédula, porque yo me siento cada día más joven y empoderada”, agregó.

Por la medalla 100

Y no dejó de entrenar y de correr. Tampoco de acumular medallas. Ya lleva 99 y el próximo domingo 9 de julio tendrá su centenar de preseas, cuando termine la Carrera Atlético Compensar, que llegará al Parque Simón Bolívar, donde Flor María López ha trotado incontables veces. El evento tendrá categorías 3K, 5K y 10K, y se espera que asistan aproximadamente 3.000 aficionados al running, que cada vez toma más fuerza en Colombia.

“Estoy muy emocionada por competir en la Carrera Atlética Compensar. Este será un nuevo reto que asumiré con todo el amor por este lindo deporte. Día a día me preparo física y mentalmente para dar todo de mí y llegar a la línea de meta. Volteo a ver los últimos 23 años y le doy gracias a la vida por todos estos logros. Quiero ser la inspiración de niños, jóvenes y adultos, para que se den cuenta que todo lo que nos proponemos es posible conseguirlo”, concluyó la bogotana que, a sus 75 años, conseguirá su medalla 100.