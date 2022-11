Presidente de Nacional aclara continuidad de un referente: "Pide el doble para renovar"

En Atlético Nacional no da espera luego del fracaso que significó la no clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay. El proyecto de Paulo Autuori ya toma primera y quiere llegar aceitado para el 2023 y así no dar ventajas.

El plan parece estar funcionando como un reloj. Este miércoles podría quedar definida la vinculación de Francisco Da Costa, delantero brasilero que viene de anotar 24 goles en 40 partidos con Bolívar y sería el primer refuerzo 'verdolaga' para la próxima temporada, en la que la Copa Libertadores aparece como el principal objetivo.

Otro jugador que suena con fuerza para ponerse la camiseta verde y blanca es Sergio Mosquera, pero la negociación se ha visto demorada por el alto costo que le pone Deportes Tolima a la transferencia y los hinchas están expectantes de que se concrete y más aún con la posible salida de Emmanuel Olivera, quien no renovaría contrato por sus altas pretensiones económicas.

"Olivera pide más del doble"

De hecho, en diálogo con el medio partidario Tertulia Verdolaga, Mauricio Navarro y Benjamín Romero, presidente y vicepresidente de Atlético Nacional, dieron más detalles de lo que acontecerá en el periodo de transferencias que está por abrirse y revelaron situaciones, como por ejemplo, la de la continuidad del defensor argentino.

“Atlético Nacional quiere contar con Emmanuel Olivera, se le hizo una oferta. Él pide más del doble del salario, además gana en dólares", aseguró Navarro. Luego, Romero añadió que el 'turro es "uno de los jugadores mejor pagados" del club.

Atropellos contra Atlético Nacional

Respecto a las críticas que han recibido los directivos por el tema de contrataciones, Navarro se defendió afirmando que "nosotros trajimos a Andrés Felipe Román, un jugador de Selección Colombia. ¿Qué equipo acá no quisiera tener un jugador así? Pero no lo disfrutamos porque nos quejamos de los centrales que no pudieron llegar".

"Hay atropellos en contra de Atlético Nacional que no vamos a volver a permitir. Para Nacional hacer contrataciones es un tema muy complicado porque nos cobran 3 o 4 veces más por un jugador, y no sólo los clubes sino los agentes", añadió Benjamín Romero sobre los cuestionamientos por jugadores de renombre.

Los dos dirigentes del cuadro 'verdolaga' fueron claros a la hora de hablar de la búsqueda de refuerzos para el siguiente año conforme a lo pedido por Autuori y en ese plan, revelaron que "en este momento estamos buscando no uno, sino dos centrales. También estamos afanando por el nueve. Los extremos los tenemos en el club".

Salida de Andrade y continuidad de Duque

Ante esa última declaración de Navarro, hubo quienes le cuestionaron por la salida de Andrés Andrade, lo que podría dejar un hueco en el plantel y así una oportunidad de salir al mercado a reforzar esa posición. Sin embargo, el presidente confirmó que la nómina del equipo es amplia y que, para reemplazar al 'rifle', confiarán en un talento joven de la casa.

“Se fue el ‘Rifle’ Andrade, pero tenemos a Jarlan Barrera, Yeison Guzmán y un jugador que creemos que nos puede aportar mucho y es ‘Tatay’ Torres", dijo el directivo.

Quizás el tema que más ha enfrentado a la hinchada de Nacional con los directivos ha sido la renovación de Jefferson Duque, quien, para la afición, tendría un ciclo cumplido en el club. Sin embargo, Mauricio Navarro explicó los motivos de la continuidad del goleador.

"Duque es el tercer goleador de la historia de Atlético Nacional. El razonamiento fue: ‘estamos buscando un jugador para reforzar el centro delantero, pero es muy difícil conseguir un jugador con los goles de Duque’, entonces vamos a quedar con dos. La renovación de Jefferson Duque estaba aprobada desde antes que yo llegara a ser presidente", dijo el mandamás.

Por último, Navarro también admitió la responsabilidad de asumir presiones en el cargo en el que está, pues sabe de lo que representa Nacional, dado a que "es el más grande del país, lo damos por hecho. Nosotros nos tenemos que comparar con River, con Boca, con los grandes del continente".

