Siguió en alza: Barcelona goleó al Athletic Bilbao y se mantuvo en puestos de Champions

El Barcelona se mantiene en zona Champions (4º) tras golear 4-0 al Athletic, mientras que el Sevilla (2º) ganó por 2-1 al Betis (3º) en el derbi de la capital andaluza y se postula como único rival del Real Madrid por el título, tras la 26ª jornada de LaLiga.

En un partido muy serio del equipo azulgrana, en el que fue de menos a más, el Barça se impuso con los goles del gabonés Pierre Emerick Aubameyang (37), del francés Ousmane Dembelé (73) y de los holandeses Luuk de Jong (90) y Memphis Depay (90+4).

El triunfo no solo permite al Barcelona mantener la cuarta plaza (empatado a 45 puntos con el Atlético de Madrid), sinónimo de clasificación para la próxima Liga de Campeones, sino que se acerca al podio, al quedar a una unidad del Betis, tras perder contra el Sevilla.

Por primera vez en la temporada, el Barcelona enlaza tres partidos seguidos con victorias, dos en LaLiga y una en Europa League, demostrando que los fichajes de enero le han cambiado la cara al equipo y, sobre todo, han aportado goles.

Uno de estos fichajes, Aubameyang, abrió el marcador aprovechando el rechace de un cabezazo al larguero de Gerard Piqué cuando faltaban unos minutos para el descanso (37).

En la segunda parte, con los cambios, los azulgrana acabaron goleando. Primero marcó Dembelé con un potente disparo de zurda (73), después lo hizo otro de los jugadores recuperados por Xavi Hernandez, Luuk de Jong (90) y ya en el descuento cerró la cuenta Memphis, que reapareció tras una lesión que le había mantenido lejos de las canchas varias semanas (90+4).

Para el técnico Xavi Hernández, la clave de la mejoría del Barcelona es que "se han incorporado jugadores con gol, como Aubermayang y Adama, hemos recuperado a Dembélé, entran Luuk y Memphis y marcan...".

"Hemos jugado muy serios, sólidos, no encajamos ningún gol, que es muy positivo para nosotros. Estoy muy satisfecho", analizó el técnico, que tuvo elogios para el joven Pedri.

"No he visto a nivel mundial un jugador con su talento. Me recuerda muchísimo a Andrés Iniesta. Es capaz de hacer partidos espectaculares", prosiguió Xavi.

