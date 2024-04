La jugada que convencería a Brighton de fichar a Kevin Mier: Bayern Múnich, involucrado

La temporada en las ligas de Europa está atravesando su tramo más interesante: la recta final. La definición del campeón está de infarto en varios rentados, como en la Premier League, con Liverpool, Arsenal y Manchester City como principales contendientes.

Y aunque todavía falta más de un mes para que la campaña europea llegue a su fin, ya se está empezando a especular con los movimientos que se podrían dar en el periodo de transferencias de verano, el más agitado de las dos ventanas en el 'viejo continente'.

Uno de los rumores que más ha hecho eco en Inglaterra en la última semana es el del supuesto interés del Brighton y Tottenham en Kevin Mier. Sin embargo, las 'gaviotas' estarían liderando la carrera por quedarse con el guardameta colombiano, aunque en las islas británicas pusieron dudas por la actualidad del arco en el equipo.

Tras la salida de Robert Sánchez a Chelsea, Bart Verbruggen llegó a Brighton a inicio de temporada procedente del Anderlecht, pero el impacto que ha tenido el joven arquero neerlandés de 21 años ha sido inmediato llegando incluso a quitarle la titularidad al experimentado Jason Steele.

Pero ese gran nivel, y sobre todo el potencial, que ha mostrado Verbruggen durante toda la campaña en Premier y Europa League, su salida del club inglés podría darse más pronto que tarde. De acuerdo al reconocido diario alemán Bild, Bayern Múnich se ha interesado en el guardameta nacido en Países Bajos para llevárselo en el periodo de transferencias que se abre en junio.

El elenco bávaro está buscando un arquero joven y con mucho potencial para reemplazar a Manuel Neuer en el corto plazo, pues el histórico portero alemán tiene 38 años y por sus continuas lesiones en el último tiempo, podría ponerle punto final a su carrera pronto.

🚨 Bart Verbruggen is being considered by Bayern this summer as a long term replacement for Neuer and has ‘already been observed’.



Bayern see him as a cheaper option who wouldn’t cost much money.



[@SPORTBILD]#bhafc pic.twitter.com/nk8dBkk6hw