Jhon Bodmer no quería salir de Nacional: "Las cosas no iban tan mal"

En Atlético Nacional la marea continúa alta por la larga sequía de nueve partidos consecutivas, entre liga BetPlay y Copa Libertadores, sin conocer la victoria. El 'verdolaga' está estancado en la posición 17 de la tabla con apenas 10 puntos y no se ve por dónde podría remontar esta situación.

El alivio para la hinchada es que esperan que el equipo muestre una reacción real con el cambio que hubo en la dirección técnica. Tras la salida de Jhon Jairo Bodmer, es ahora Pablo Repetto el encargado de darle vuelta a este penoso momento del club y ponerlo de nuevo a pelear títulos, como manda la historia.

Las últimas semanas han estado convulsionadas al interior de Nacional. La eliminación en Copa Libertadores estalló el enojo de la hinchada y los violentos empezaron a hacer de las suyas y por ahora ganaron una partida. Las amenazas hacia directivos y cuerpo técnico empezaron a crecer y aunque los dirigentes no aflojaron y su continuidad no está en duda, Bodmer sí prefirió dar un paso al costado, pero no por temor ni por creer que su ciclo estaba cumplido, sino para darle una tranquilidad a su familia.

Jhon Bodmer habló de su salida de Nacional

Más de dos semanas después de haber salido del 'verdolaga', Jhon Bodmer apareció públicamente para explicar lo que realmente ocurrió. Aseguró que su mentalidad era continuar, pues creía que el rendimiento no era tan pobre como se decía puertas para fuera y en todo había un margen de mejora que podía lograr, pero que las violentas intimidaciones que afectaron a sus familiares también lo llevaron a tomar una decisión de la que está convencido era la adecuada.

"Teníamos ocho puntos con dos partidos menos que los otros equipos, estábamos a tres o cuatro puntos de entrar a los ocho; y estábamos a un gol de darle vuelta a la llave en la Copa Libertadores. Así que bueno, no íbamos dentro del plan, pero tampoco las cosas iban tan mal. Al final decidimos dar un paso al costado por muchas situaciones, razones y creemos que era la decisión acertada y la correcta", dijo el DT en diálogo con Pulzo.

"Se juntaron muchísimas cosas. El tema de las amenazas es una realidad, no es algo que esté en tela de juicio, porque es una realidad. Recibimos amenazas desde el mes de diciembre, pero bueno, sabíamos que era un tema que iba a suceder en los momentos que no se ganara o algo por ese estilo. Le habíamos dado un manejo, con tranquilidad, porque no solamente lo vivo yo sino muchas personas en la institución, en su día a día”, añadió.

Salir de Nacional "era la decisión acertada" para Bodmer

A pesar de todo el enojo de la hinchada y de los malos comentarios puertas para afuera, Bodmer aseguró que no se dejó afectar por eso y siguió trabajando con tranquilidad por tener el respaldo de los directivos y jugadores. Creyó que podía revertir la situación -y lo sigue creyendo-, pero que cuando las amenazas llegaron a su familia, no lo supieron manejar y le pidieron salir de Medellín ante el temor de un momento delicado como este.

"Ya cuando comenzaron a tocar a mi núcleo familiar, pues ellos no saben manejar la situación, obviamente hay cierto temor y se manejó por un tiempo, pero al final las cosas no se dieron, mediáticamente la cosa se puso fuerte y yo también digamos conocí de primera mano lo que pasaba y creo que era la decisión acertada por darle aire a todo", soltó.

Jhon Jairo Bodmer dejó Atlético Nacional con un saldo de oco victorias, cuatro empates y 10 derrotas tras haber dirigido 22 partidos, para un balance del 42,4 % de rendimiento.