¿De quién se trata? Bolivia sorprendió convocando a un colombiano para eliminatorias

El nuevo seleccionador de fútbol de Bolivia, el brasileño Antonio Carlos Zago, convocó este martes a 27 jugadores para enfrentar a Perú y Uruguay por las próximas dos fechas de la eliminatoria sudamericana, y su principal novedad es el llamado del delantero Jair Reinoso, colombiano naturalizado boliviano.

Zago fue contratado a fines de septiembre en lugar del argentino Gustavo Costas, cesado del cargo tras el pésimo arranque en la eliminatoria para la Copa del Mundo 2026. Bolivia debe enfrentar a Perú en La Paz el 16 de noviembre, por la quinta fecha, y cinco días después a Uruguay en Montevideo, por la sexta.

El colombiano Jair Reinoso es convocado en Bolivia

La principal novedad en la lista de convocados es el delantero Jair Reinoso de 38 años, actualmente en filas del modesto Aurora. Reinoso llegó a Bolivia en 2008 para el Bolívar y luego desfiló por otros equipos, como el Once Caldas y Cúcuta Deportivo, el Cobreloa chileno y en los bolivianos The Strongest y Aurora.

Entre los llamados por el flamante adiestrador permanecen los legionarios Luis Haquín (Deportivo Cali, Colombia), Roberto Carlos Fernández (Baltika, Rusia), Moisés Villarroel (Águilas Doradas, Colombia), Danny Bejarano (Famagusta, Chipre), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Henry Vaca (Maccabi Bnei, Israel), Marcelo Martins Moreno (Independiente del Valle, Ecuador) y Jaumé Cuéllar (Barcelona B, España).

Zago dijo en la conferencia de prensa que hizo la convocatoria sobre tres ideas: incluir a los históricos, a los que están pasando un buen momento y a los que se proyectan para defender en el futuro a la Verde.

"Espero que los jugadores que hemos convocado lleguen motivados de nuevo por estar vistiendo la camiseta de la selección", afirmó.

Tras cuatro fechas, Bolivia está en el fondo de la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana, sin puntos en cuatro partidos, y 11 goles en contra y dos a favor. Sudamérica dispone de seis cupos directos para el Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, mientras que el séptimo ubicado jugará un repechare contra un combinado de otro continente.

Lista de convocados de Bolivia:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Rubén Cordano (Bolívar).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Diego Bejarano (Bolívar), Luis Haquín (Deportivo Cali, Colombia), Jairo Quinteros (Bolívar), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Bolívar), Pablo Vaca (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (Baltika, Rusia) y Denilson Durán (Blooming).

Volantes: Gabriel Villamil (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Moisés Villarroel (Águilas Doradas, Colombia), Danny Bejarano (Famagusta, Chipre), Miguel Terceros (Santos, Brasil), Jeyson Chura (The Strongest), Henry Vaca (Maccabi Bnei, Israel), Rodrigo Ramallo (Aurora) y Jaime Arrascaita (The Strongest).

Delanteros: Marcelo Martins (Independiente del Valle, Ecuador), Bruno Miranda (Royal Pari), Jaumé Cuéllar (Barcelona B, España), Carmelo Algarañaz (Bolívar) y Jair Reinoso (Aurora).