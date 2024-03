Boyacá Chicó le plantó cara al líder y salvó un punto: 1-1 contra Tolima, en La Independencia

Este viernes 1 de marzo, Bpyacá Chicó recibió a Deportes Tolima para disputar un duelo correspondiente a la décima fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2024-I. El equipo dirigido por David González tenía los tres puntos en 'el bolsillo', pero Sebastián Támara decretó la igualdad en La Independencia con un golazo agónico.

Tolima no ofreció su mejor nivel en Tunja, pero pudo defender un notable invicto (no pierde desde la jornada inaugural, 1-2 vs. Fortaleza). El primer tiempo no tuvo mayores acciones de peligro; sin embargo, el complemento ofreció grandes emociones.

Al 52', Sebastián Támara le dio un buen pase a Michael Nike Gómez, quien desenfundó un buen remate, el cual pasó cerca del palo derecho de Juan Camilo Chaverra, una de las figuras del partido. Minutos después, Wilmar Cruz lo volvió a intentar y el arquero cartagenero volvió a responder.

Al 57', enviaron un pase largo desde el campo tolimense. En su intento por rechazar, David Murillo terminó habilitando a Facundo Boné, quien se internó en el área rival. El mismo lateral con pasado en Once Caldas y Junior de Barranquilla terminó derribando al atacante uruguayo. El balón le quedó a Luis Fernando Miranda, quien definió pero Rogerio Caicedo le 'ahogó' el grito de gol. El juego continuó.

El VAR intervino en el Boyacá Chicó vs. Tolima

El equipo dirigido por Jhon Jairo Gómez llegó al área de Chaverra y fue entonces cuando José Ortiz, central del compromiso, detuvo el partido por un llamado del VAR. Ricardo García detectó la infracción de Murillo y se lo hizo saber a su colega. Después de ver la jugada en las pantallas, se sancionó pena máxima para la visita.

Caicedo salió lesionado tras la atajada a Miranda y tuvo que abandonar el terreno de juego. Víctor Hugo Soto tuvo que ingresar y afrontar el penalti. Boné se encargó del cobro y le ganó el duelo al guardapalos vallecaucano. Primer gol del atacante del atacante 'charrúa' en el apertura. ¡Júbilo en el banquillo de David González!

Video de la jugada del penalti entre Boyacá Chicó y Tolima

➕⚽¡Tras la revisión en el VAR, el árbitro decretó penal a favor de Deportes Tolima!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/hKnlnxUFly — Win Sports (@WinSportsTV) March 2, 2024

Boyacá Chicó creó varias opciones, pero Chaverra se mostró firme. Sin embargo, al 90', Támara recibió un pase de Eduard David Banguero y venció el arco 'pijao' con un espectacular derechazo. Justo empate en la capital boyacense.

El próximo martes 5 de marzo, Tolima recibirá a Independiente Medellín, desde las 9:00 p. m. (hora de Colombia) para disputar un duelo válido por la primera ronda de la Copa Sudamericana.