"Quiero acercarme al top 10": Brayan Chaves va por la historia en el Mundial de Gravel

Brayan Chaves tiene mucho por relucir en su carrera deportiva más allá de ser el hermano de Esteban Chaves. Después de correr varios años en el ciclismo de ruta, Brayan ahora destaca en la modalidad de gravel y será la cuota colombiana en el Mundial que se disputará este domingo en Veneto, Italia.

La prueba masculina del Mundial de Gravel iniciará en Lago le Blandie e irá por el norte hasta terminar en la localidad de Pieve di Soglio con un recorrido de 170 kilómetros con 1.400 metros de desnivel positivo. El pelotón pasará varias veces por la zona de meta.

"Yo había dejado de correr en ruta y poco a poco empecé a interactuar con el gravel. De hecho fui a Tres Cordilleras como el primer objetivo que me planteé acá. Empecé a conocer rutas que no conocía entrenando en Cundinamarca. Por ejemplo, yo vivo en Tenjo, entonces siempre las opciones era ir al Alto del vino, Canicas o Zipaquirá. En cambio con el gravel, en el mismo pueblo tengo 7 u 8 subidas distintas, entonces ya eso me abrió un espectro y una motivación completamente diferente", dijo Brayan Chaves sobre su paso de la ruta al gravel, en diálogo con Noticias RCN Digital.

Brayan Chaves, contra van Aert y Valverde en el Mundial de Gravel

Uno de los grandes atractivos de este mundial es la presencia de ciclistas de peso en la ruta de la talla de Wout van Aert y Alejandro Valverde, algo que es motivo de orgullo para el corredor bogotano.

"Es cierto que a esos son los corredores que hay que ganarles, pero es bastante motivante. Es un sueño hecho realidad correr con gente de este calibre, porque normalmente solo los puedes ver por televisión, entonces estar ahí al lado en la línea de partida es bastante emocionante", le comentó a este portal.

¿A qué aspira Brayan Chaves en el Mundial de Gravel 2023?

Aún con esa dura competencia que tiene al lado, Brayan Chaves no se siente menos y aspira a terminar la prueba en una buena posición, aunque reconoce que la principal diferencia está en el nivel en el que vienen compitiendo sus rivales y en el que viene compitiendo él.

"Hay que ser muy realistas y yo llevo más de dos años sin hacer una carrera en Europa, sin estar presente en el calendario internacional. Son corredores que aunque estemos en la misma categoría, tienen un calendario más exigente al mío. Yo me enfrenté a corredores de buen nivel, pero amateurs. En cambio ellos se encuentran corriendo más de 20 o 30 días al año con corredores profesionales", soltó.

"Para mí un objetivo sería llegar lo más cerca del top 10. Sería un resultado impresionante, yo diría que superaría todas mis expectativas y bueno, a ver como sale, hay que ser muy realistas", completó en este diálogo con Noticias RCN Digital.

Brayan Chaves llega al Mundial de Gravel en buen estado de forma y con resultados positivos en competencias de alto nivel en Suramérica. Por ejemplo, ha participado en tres ediciones del Tres Cordilleras, la carrera más exigente de esta modalidad en el país, y en dos de ellas se ha subido al podio.

¿Qué es el gravel?

Para muchos, hablar de Gravel es materia desconocida, pero se trata de una modalidad que está incluida en el calendario de la UCI que cada vez es más recurrente y en la que incursionan ciclistas World Tour de primer nivel, como van Aert. Según Chaves le contó a este portal, el principal atractivo está en la cantidad de lugares y paisajes que se pueden conocer y la variedad del tipo de carreteras en el que se exigen.

"El gravel es una mezcla entre lo que es el ciclismo de ruta y el ciclo montañismo. Las bicicletas son iguales a las de ruta, con una geometría un poquito diferente por temas de de manejo. Esta bicicleta tiene el tenedor un poco más ancho que te permite tener unas ruedas más anchas para todo el terreno destapado. En Colombia, la mayoría de rutas que tenemos son destapadas. Es bastante exigente y hay muchas carreteras que conectan una con otra, un pueblo con otro, entonces es bastante atractivo por eso", concluyó.