De Cali, para Nacional: "El equipo que dicen que es el más grande, celebró un empate como un título"

Deportivo Cali no pudo mantener la ventaja de tres goles a favor contra Atlético Nacional en la fecha 12 de la Liga BetPlay 2022-I y desde el conjunto ‘Azucarero’ expresaron su malestar por el amargo empate.

"Una sensación fea porque le pasamos por encima a Nacional, en el primer tiempo, jugando buen fútbol. A veces uno no entiende las cosas, todos estamos dolidos, no hay explicación. No entiendo lo que está pasando. Solo se puede seguir trabajando y ganar lo que queda", afirmó el guardameta Humberto Acevedo.

Además, el arquero que hizo de titular tras el llamado de Guillermo De Amores a la selección uruguayo afirmó que fue el mejor partido que del Cali en la actualidad.

“El fútbol es de emociones. La gente estaba cantando 'ole' a los 40 minutos, pero hay cosas que pasan que no sabemos por qué ocurren. Llegó un momento donde las emociones, el rival se vino encima, tratamos, tuvimos opciones, pero son situaciones de juego y si le das opciones a un equipo 'grande', como Nacional, te liquidan. El primer tiempo fue el mejor partido que hicimos en muchos meses, pero las emociones son primordiales y además se pitaron unos penaltis que bueno, prefiero no hablar de ello", y además apuntó contra Nacional.

El equipo que dicen que es el más grande del país, con dos Copas Libertadores, celebró el empate como si hubiera ganado un título, entonces las cosas tan mal no hicimos

“Celebraron como si hubiesen ganado un título” Humberto Acevedo, portero del Deportivo Cali. pic.twitter.com/n6oQCaEcR1 — Víctor Romero (@VromeroESPN) March 22, 2022

Por último, el arquero aseguró que el equipo seguirá trabajando.

"Si hubiéramos ganado, estuviéramos hablando de otra cosa. Hay cosas que no se entienden y pasan vainas fortuitas y que son extras. Así es el fútbol y Colombia, donde se mira lo malo y no lo bueno que hicieron los jugadores. Nunca buscamos esto que está pasando. Solo se puede seguir trabajando y seguir adelante. No puedo añadir nada más"

