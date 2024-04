Camila Osorio avanzó a cuartos de final de la Copa Colsanitas 2024: venció a Anca Todoni

Este jueves 4 de abril, Camila Osorio se citó con Anca Todoni en la Cancha Central del Country Club de Bogotá para disputar un duelo correspondiente a los octavos de final del WTA 250 de Bogotá, conocido como la Copa Colsanitas Zurich 2024 por cuestiones de patrocinio. La tenista cucuteña, número 85 del mundo, se impuso por 7-6 (4) y 6-4; avanzó a los cuartos de final del certamen capitalino, que cumplió ocho años siendo el único de esta categoría en Sudamérica.

Osorio Serrano reclamó un triunfo con sufrimiento; sin embargo, demostró todo su carácter y se mantuvo en carrera por su segundo título en este campeonato. Recordemos que en 2021 logró la que es hasta el momento su única conquista en el circuito WTA, tras vencer a Tamara Zidanšek por 5-7, 6-3, 6-4 en la gran final. Pues bien, ya con 22 años y 11 participaciones en Grand Slams, buscará una nueva consagración en su tierra natal.

La nortesantandereana, sexta siembra, ganó el primer set en un electrizante definición. Osorio tuvo opciones para cerrar el parcial antes del desempate; sin embargo, la tenista rumana dio la pelea. Todoni aprovechó unas fallas en el saque de 'Cami' y se puso al frente en el 'tiebreak'. La exnúmero 33 del plantea sacó a relucir toda su categoría, lo dio vuelta y se adelantó en el marcador tras un disputado 7-6 (4), tras 1:06 de juego.

En la segunda manga, consiguió un quiebre tempranero, pero la 217 del escalafón global pudo emparejar el set. Osorio terminó cerrándolo por 6-4 y levantó los brazos, tras 1:59 de partido.

¿Quién será la próxima rival de Camila Osorio en la Copa Colsanitas 2024?

Osorio tendrá una difícil prueba en los cuartos de final del WTA 250 de Bogotá. La nortesantandereana se verá las caras con la ganadora del 'choque' entre Tatjana Maria y Julia Riera. La alemana (segunda siembra y número 46 del mundo), actual bicampeona del torneo capitalino y semifinalista en Wimbledon 2022, está ilusionada con su tercera corona.

Por su parte, la tenista argentina viene de conseguir una cómoda victoria contra Emiliana Arango (6-0 y 6-3). En este momento, Riera es la número 111 del ranking WTA y, a sus 21 años, quiere seguir 'escalando' posiciones.

¿Qué dijo Camila Osorio tras vencer a Anca Todoni en el WTA 250 de Bogotá?

"Yo creo que ya estoy tranquila. Un partido muy intenso y difícil. Una chica (Todoni) que está subiendo, que saca muy bien y tiene buenos tiros. Yo sabía que era un partido complicado, pero gracias a Dios se dieron las cosas y muy feliz de ganar ya dos partidos este año, por lo menos (risas)", empezó diciendo Osorio en una conversación con 'DSports'.

"Me sentí un poco más suelta en el segundo set. Pero es Bogotá, nunca se sabe qué va a pasar; tienes que estar jugando bola a bola, punto a punto. Me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo, me da mucha fuerza en cada punto y en cada situación difícil", concluyó, entre lágrimas.