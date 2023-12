Camilo Villegas y el conmovedor mensaje a su hija fallecida cuando fue campeón: "Fue bonito"

Hace menos de un mes, Camilo Villegas vivió un momento de gloria en su carrera al quedarse con un título del PGA Tour con su consagración en el Bermuda Championship, cortando así una racha negativa de nueve años sin ganar en el circuito más importante del golf.

La victoria del golfista colombiano cobró un valor extra y bastante emotivo, y es que el motivo de su ausencia por varios años de la élite del deporte se debió al drama familiar que vivió con la muerte de su pequeña hija como consecuencia de una dura batalla contra el cáncer.

La pequeña Mía falleció en 2020 y después de eso, Villegas y su esposa atravesaron por un momento de duelo bastante fuerte, pero que con el tiempo pudieron sanar y por eso en la actualidad se ha vuelto a enfocar en su carrera y en volver a brillar como hace varios años.

Camilo Villegas y la dedicatoria a su hija tras ganar el PGA En Bermuda

Tras el triunfo en Bermuda, Camilo Villegas no olvidó lo vivido, es más, lo recordó más que nunca, pero ahora no con ojos de tristeza sino con la alegría de saber que en el cielo tiene a su pequeño ángel intercediendo por él. Al momento de recibir el premio, el antioqueño levantó su mirada al cielo y pronunció una breve frase que los micrófonos no pudieron captar, pero él mismo la reveló.

"Es curioso. En realidad le di las gracias. Finalmente meto el hoyo y vuelvo a mirar arriba y le dijo ‘gracias de nuevo’. Fue bonito", confesó Villegas en diálogo con la reconocida presentadora Eva Rey.

Respecto a los motivos que lo llevaron a celebrar de esa particular manera, el golfista declaró que se inspiró en su colega estadounidense Gary Woodland, quien celebró de esa manera cuando vivió una situación similar.

"Me recuerda a un amigo mío, Gary Woodland, que perdió un bebé también y me acuerdo cuando él ganó en Phoenix y miró al cielo. Esa mirada, desde que perdí a Mía, siempre quise hacerla y bueno en Bermuda se nos dio la oportunidad", apuntó, en medio de un emotivo llanto.

Después de secarse las lágrimas, Villegas tocó el tema de la muerte de Mía y aseguró que el proceso de duelo ya pasó con su esposa, ahora la recuerda con alegría y con la certeza de que era justo que descansara luego de batallar fuertemente contra el cáncer siendo tan pequeña.

"Cuando la quimioterapia ya no estaba funcionando, me acuerdo que el médico nos está hablando y Mía empieza a convulsionar. Después de eso dije ‘Mía no tienes que seguir luchando si eso es lo que sientes y si estás tranquila, descansa...’. Y bueno, terminó como terminó, yo creo que ella ya estaba cansada y, por lo tanto, no está físicamente con nosotros, pero siempre está en nuestros corazones", detalló.

