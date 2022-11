Carlos Antonio Vélez fue premiado por la Fifa en el Mundial de Catar 2022

El comentarista deportivo del Canal RCN, Carlos Antonio Vélez, fue homenajeado por la Fifa en el Mundial de Catar 2022, quien lo reconoció por su trayectoria en diferentes citas mundialistas.

El talento del Canal RCN recibió el galardón, luego de la intervención de Gianni Infantino, presidente de la Fifa, quien elogió la labor de Vélez y otros periodistas que han cubierto ocho o más copas del mundo.

“Los envidio y seguro, millones de fanáticos los envidia, porque algunos de ustedes han participado cubriendo ocho mundiales o más y, por eso, ustedes reciben este reconocimiento”, afirmó el presidente de la Fifa, Gianni Infantino.

En contexto: Carlos Antonio Vélez será homenajeado en el Mundial de Catar 2022

Carlos Antonio Vélez tras recibir este premio no dudó en destacar el trabajo hecho y además, el aprendizaje que ha tenido durante todas las citas mundialistas que ha cubierto.

“Aquí hay leyendas del periodismo, verdaderamente y yo me siento muy honrado. Ha pasado el tiempo; me he ido colgando estas medallas con el tiempo, que son solamente eso: tiempo. Eso sí, he aprendido mucho y vivo gracias al fútbol”

Carlos Antonio Vélez, uno de los periodistas deportivos más importantes del país, en su carrera ha cubierto 18 mundiales, 12 de Mayores y 6 juveniles.

Carlos Antonio Vélez sería homenajeado en el Mundial de Catar 2022

La Asociación Internacional de Prensa Deportivo (AIPS) anunció que el comentarista deportivo del Canal RCN, Carlos Antonio Vélez, sería homenajeado en el Mundial de Catar 2022.

La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS) se complace en anunciar que honrará a los periodistas y fotógrafos que hayan cubierto 8 o más Copas Mundiales de la FIFA, incluida la edición de Catar, en una ceremonia especial que se llevará a cabo en Doha

Le puede interesar: Estos han sido los goleadores de todos los mundiales de fútbol