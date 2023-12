Carlos Bacca y el tremendo llanto al recordar a su madre: "Esto es por ti mi vieja, te amo"

Los títulos siempre están marcados por historias emotivas que muy pocos conocen y que solo quedan en la intimidad de los equipos o de los futbolistas. En Junior de Barranquilla no es la excepción y su gran figura se descargó con un secreto que casi nadie sabía y que conmovió a toda Colombia.

Carlos Bacca es el gran artífice del título del 'tiburón' con 18 goles, pero su camino para ser campeón nuevamente con el equipo de su corazón está cargado de historias de superación. Por un lado, el demostrar su vigencia después de que 'Bolillo' Gómez pidió su salida a mitad de año, y por el otro, por la fuerza que sacó ante el dolor del fallecimiento de su madre.

Eloisa Ahumada murió en Barranquilla en junio de 2021 por complicaciones por el Covid-19, y su hijo tuvo que darle el último adiós desde la distancia mientras él jugaba en España y sin poder viajar a Colombia por las restricciones de esa época. Incluso, según reveló, Bacca no lloró la partida de su madre y prometió hacerlo cuando cumpliera un sueño: que fuera campeón y goleador con Junior.

El llanto de Carlos Bacca por recordar a su madre

Tras la consagración, Carlos Bacca rompió en llanto. No pudo ocultar su dolor y reveló todo el drama que ha vivido por la muerte de su madre. Sencillamente, un diálogo bastante conmovedor que le derrama las lágrimas a cualquiera.

"Solo Dios me ha sacado. Nadie sabe lo que he vivido, he perdido a mi madre. Me vine un poco tarde, pero sé que en el cielo está contenta. Esto es por ti mi vieja, te amo", contó en diálogo con Win Sports.

"Eso es lo que siempre me decía mi madre, que quería verme campeón y goleador en Junior. No pude cumplirle porque ya está en el cielo y no me ha visto. Le doy gracias a Dios porque me ha dado fuerzas. Han sido momentos duros, duros que nadie sabe. Solo Dios, mi familia, que sé que están festejando. Para todos, mi vieja era el centro y hasta hoy derramo lágrimas por ella. Hoy es el primer día que lloro por mi vieja. Por eso le doy gracias a Dios, porque sabía que algún día tenía que llorar y Dios permitió que fuera hoy", completó.

🏆 “Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

Al final, Bacca no pudo continuar hablando más por toda su emoción. Aunque la nostalgia lo inundó en un momento, en su corazón siente orgullo y alegría por haberle cumplido a su madre y dedicarle en el cielo este nuevo título con Junior de Barranquilla.