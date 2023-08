Carlos Darwin Quintero se refirió a la supuesta división en la plantilla del América de Cali

América de Cali no vive su mejor momento en el segundo semestre del fútbol colombiano. La derrota frente al Independiente Medellín desató millones de críticas y rumores que se han dado a conocer en los últimos días, donde se afirma una supuesta división dentro del equipo ‘escarlata’ entre el cuerpo técnico y un referente.

Al iniciar la semana, Blu radio dio a conocer una supuesta división entre Lucas González y Carlos Darwin Quintero, teniendo en cuenta lo sucedido en el compromiso frente al Independiente Medellín, donde el jugador referente fue el primer cambio del entrenador bogotano para tratar de darle vuelta al marcador.

Sin embargo, fue el propio Carlos Darwin Quintero que desmintió los rumores. En conversaciones con la emisora en mención, el reconocido jugador habló sobre la información que revolucionó a todos los medios deportivos, afirmando que en ningún momento se ha presentado una discordia o pelea con el cuerpo técnico.

“Escuchando lo que dijiste en un programa tuyo, quiero de antemano por qué afirmas algo que en realidad en el equipo no está pasando, no está viviendo. Me pareció de mala manera que salieras a afirmar algo sin antes ser precavido y preguntarles a las partes”, aseguró el jugador al periodista que dio la información sobre la división en el América de Cali.

Además, se refirió a la sustitución que se presentó en el juego frente al Independiente Medellín, dejando claro que son cosas del fútbol y que son alternativas que el entrenador busca para tratar de darle vuelta al marcador.

“Eso dentro de un partido es normal, que un jugador muchas veces no quiera salir. No quiere decir que tenga problemas con el técnico. Si por una cara que hago, dices que el camerino está partido, está mal. Entonces la fuente está dando pie para que a nuestro grupo lo indispongan”, añadió el jugador del América de Cali.

Por último, el jugador habló sobre la relación que tiene con Lucas González, afirmando que todo se basa en el respeto y admiración.

“Entre el profe Lucas, el cuerpo técnico y mi persona y los demás, no ha habido un esbozo de que haya problemas. Tenemos toda la admiración, respeto, las ganas de mostrarle a la gente como se trabaja. Los resultados no se han dado, pero no quiere decir que estemos peleados o nos llevamos mal, es fútbol. Si vemos los partidos han sido cosas ocasionales. Esa fuente te está informando mal”, finalizó.

América de Cali a darle vuelta a llave contra Nacional

En medio de los rumores, América de Cali tendrá una prueba de fuego contra Atlético Nacional el jueves 17 de agosto, puesto que el equipo escarlata tendrá que visitar el Atanasio Girardot con el objetivo de darle la vuelta a la llave de la Copa Betplay, la cual va perdiendo dos goles a uno.

Se espera que para este compromiso, Lucas González cuente con toda la plantilla y pueda buscar el tiquete a los cuartos de final del torneo que da un cupo a una copa internacional el próximo año.

