Carlos 'El Pibe' Valderrama estalló tras la difícil situación del Junior de Barranquilla

La situación del Junior de Barranquilla sigue desatando diferentes comentarios de los referentes del club, quienes han manifestado su preocupación por la crisis deportiva que tiene el equipo ‘tiburón’ durante los últimos partidos, a pesar de la gran nómina que tiene la plantilla en la presente temporada.

Uno de los que habló sobre la situación del Junior fue Carlos ‘El Pibe Valderrama’, quien en conversaciones con ‘Cuid Sports’ mostró su preocupación por la forma de jugar del club, dejando claro que tenía ilusión que el equipo jugara de otra manera desde la llegada de Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez.

“Estaba optimista de que el equipo iba a arrancar mejor y no fue así. Son tres partidos en los que el equipo lleva perdidos; y yo no me preocupo por perder, importante es la forma de jugar, porque si el equipo juega bien, la gente lo reconoce y dice ‘el próximo partido ganamos’, pero no juega bien y esa es la preocupación que tengo”, añadió el Pibe Valderrama.

Además, agregó: “El ‘Bolillo’ no ha encontrado el equipo. ¿Cuál es el equipo titular? En todos los partidos hay cambios, y es muy complicado así. Lo más difícil para un cuerpo técnico es encontrar el XI titular, y no se ha encontrado. No tiene una columna vertebral. Uno puede darle continuidad a un equipo, pero se le da cuando está dando resultados. Si no funciona, hay que hacer cambios y eso es lo que pasa”.

De igual forma, el exjugador de la Selección Colombia aseguró que los hinchas tienen toda la razón de pedir la salida del Bolillo del Junior, puesto que ya está en su segundo ciclo en el club y en los tres juegos disputados el equipo no ha mostrado un buen fútbol.

“Ahora estamos en su segundo periodo, lleva tres derrotas y son muchos partidos sin ganar, entonces está metido en un problema; y la gente tiene razón en pedir su salida (…) ‘Bolillo’ lleva 50 años en el fútbol, y sabe que está en una posición de resultados. Él no va a esperar a que lo echen, es hombre de fútbol y sabe que si no da resultados se tiene que ir. Si Junior no mejora, no va a ganar nunca”, agregó el exjugador samario.

“Junior tiene que ser unido”

Por último, Carlos Valderrama habló sobre la situación que se estaría viviendo dentro del camerino del Junior de Barranquilla, afirmando que la plantilla debe estar unida, y el principal líder dentro del club debe ser el mismo entrenador.

“Si el equipo no está unido, es muy difícil. Si el ambiente no es bueno, no es positivo… por eso se llama equipo. Y parece que no está. Algo tiene que estar pasando, porque eso se ve, el ambiente no es bueno; todos los días hay noticias de Junior, pero son negativas, necesitamos una buena. El líder del equipo es el técnico. Uno tiene que prepararse para demostrarle al técnico que puede jugar, ya él decide”, finalizó Carlos Valderrama.