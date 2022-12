La leyenda del fútbol que se separó de su pareja por... ¡ver un partido del Mundial!

El fútbol está lleno de historias increíbles y más en época del Mundial de Catar 2022, en donde la pasión por este deporte está desbordada y se conocen anécdotas únicas de lo que hacen los aficionados por ver a su selección.

No es una novedad que de los más apasionados por su equipo son los hinchas sudamericanos, a quienes no les importa ni siquiera dejar a su propia familia con tal de no perderse un partido del elenco de su país.

Ahora bien, los ciudadanos del común no son los únicos en hacer sacrificios importantes para ver a su selección jugar en el Mundial, sino que esto también ocurre con estrellas del fútbol. El protagonista de una historia insólita que se conoció hace pocas horas es Adriano Leite, famoso exdelantero brasileño con pasos por Inter de Milán, Roma, Flamengo, entre otros.

De acuerdo al medio 'Extra Globo' de su país, el 'emperador' se separó de su esposa Micaela Mesquita tan solo 24 días después de haberse casado. La pareja se había comprometido en 2015, pero el matrimonio se realizó recién el pasado 9 de noviembre.

¿La razón? Adriano viajó a Vila Cruzeiro para ver el partido entre la Selección de Brasil y Suiza junto con sus amigos, pero llegó dos días más tarde de lo pactado con su esposa, causando el enojo de ella. Producto de este desplante, la pareja tuvo que cancelar un compromiso formal con familiares y amigos para celebrar su boda civil.

El exjugador intentó buscar el perdón de su esposa de todas las maneras posibles, pero ella no cedió y de manera tajante decidió separarse tan solo 24 días después de haberse casado.

¿Hay esperanza? Según reportes, este desencuentro no es nada nuevo, pues en parte la razón por la que la pareja duró siete años de compromiso sin casarse se debe a las múltiples peleas que tuvieron. De hecho, Adriano y Micaela han terminado su relación y luego se han reconciliado en cinco oportunidades, pero al estar ahora unidos por lo civil, ilusiona con que haya una sexta.