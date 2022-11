Respeto y fidelidad: así celebró Breel Embolo su gol contra Camerún, su país de origen

Los Mundiales de fútbol no solo son un espectáculo deportivo, sino también el escenario propicio para ofrecer historias conmovedoras y ese es el caso de Breel Embolo, que se convirtió en el primer jugador en marcarle a su país de origen en una Copa del Mundo.

El delantero de 25 años nació en Yaundé, la segunda ciudad más poblada de Camerún, pero a los seis años de edad se radicó en Basilea luego de emigrar primero a Francia, en donde su madre entabló una relación sentimental con un suizo.

Allí, Embolo empezó con su amor por el fútbol y se formó en las divisiones menores del Basel, equipo en el que debutó profesionalmente en 2014 con apenas 17 años. En ese mismo año, el goleador tomó la decisión de su vida: jugar para Suiza, su casa, o Camerún, su país natal.

Con mucha nostalgia, Breel Embolo se inclinó por el elenco de las 'cruces rojas' y sin imaginar que la suerte lo enfrentaría con su país de origen en ni más ni menos que en un Mundial. En la previa del partido de este jueves entre Suiza y Camerún por el grupo G de Catar 2022, el atacante había manifestado lo especial que iba a ser para él y lo que iba a hacer en caso de llegar a marcar un gol.

"Si marco intentaré no celebrar. Pero el fútbol es un deporte de emociones. Si lo celebro no será contra mi país natal, sino porque quiero ganar. Es un partido muy, muy especial para mí y para toda mi familia. Porque es un poco como un conflicto. Habrá mucha emoción a lo largo de este duelo", dijo.

Me pensé mucho mi decisión, fue muy difícil. Y de repente, un día te despiertas, tienes tus respuestas y te dices: 'Esto es lo que quiero. No hay vuelta atrás'. En mi familia había partidarios de las dos selecciones. Pero todos respetaron mi decisión", añadió.

Y así fue. Embolo cumplió su promesa, pues como si estuviera escrito en el libro de su vida, anotó el único gol con que Suiza le ganó a Camerún y fiel a sus principios, lo celebró en silencio y levantando sus manos en señal de perdón con sus compatriotas de origen. Conmovedor.

