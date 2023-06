Más de un año afuera de las canchas: César Farías recibió dura sanción tras agredir a dos rivales

El domingo pasado, Delfín recibió a Aucas en un duelo válido por la fecha 14 de la Serie A de Ecuador. El duelo disputado en el Estadio Jocay estuvo empañado por una repudiable acción que cometió el entrenador venezolano César Farías, quien agredió a Juan Pablo Ruiz y Braian Oyola.

Cuando corría apenas el minuto 12' del encuentro, Ruiz y Luis Cangá disputaron un balón cerca al banquillo de Farías. El atacante de Delfín perdió el equilibrio en este duelo y se llevó por delante al exentrenador de la Selección de Venezuela y de Bolivia.

En el video se ve claramente que se trató de un atropello accidentado y el número '7' del 'cetáceo' intentó pedirle disculpas al técnico, de 50 años. Sin embargo, Farías se levantó enardecido y tumbó al jugador rival. Fue en ese momento cuando se reunieron varios de los presentes para empujarse y decirse una que otra grosería.

Uno de los jugadores que llegó al lugar de los hechos para recriminarle la acción a Farías fue Oyola. El argentino también fue agredido por Farías, quien le propinó un golpe en la nuca.

El juez del compromiso le mostró inmediatamente la tarjeta roja al timonel oriundo de Sucre. Delfín terminó ganando el partido por 2-0 y Aucas quedó expectante de la resolución que tomaría la Liga Profesional de Ecuador. Pues bien, las noticias no fueron buenas para las directivas del 'ídolo de Quito': Farías fue suspendido por 14 meses del torneo.

Así fue la lamentable agresión:

Se le escapó la tortuga a Cesar Farías en el fútbol ecuatoriano. La violencia no tiene excusa. El choque del jugador con él es totalmente accidental y reacciona golpeando a dos jugadores rivales. pic.twitter.com/Nz5FDRy9tx — Pedro Bozo (@pedrobozoa) June 11, 2023

¿Qué dijo César Farías sobre su agresión a dos jugadores de Delfín?

"Quiero pedir disculpas a la familia ecuatoriana, porque no es la imagen que yo quiero que conserven de mí. Más allá de que esto es fútbol, es pasional, de que el fútbol es con vehemencia, no es normalmente lo que uno aspira transmitir y que ninguna reacción violenta tiene que tener justificación. Tiene una causa, lógica, de que fui atropellado con o sin intención y me estremecieron. No estaba preparado para un choque. Viene un jugador a velocidad, pero uno de alto nivel puede desacelerar o desviar y no me preparé para el impacto. Me tomó por sorpresa", dijo Farías.