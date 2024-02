César Farías avergonzado por la derrota del América de Cali: “Es culpa mía”

Los hinchas del América de Cali han mostrado su preocupación por la forma de jugar del equipo en los últimos partidos, sobre todo con lo demostrado en el compromiso contra Equidad, donde el equipo bogotano logró la victoria un gol por cero, haciendo ver muy pobre el planteamiento que realizó el entrenador venezolano.

Luego de lo acontecido en el gramado del estadio Pascual Guerrero, César Farías, entrenador del equipo ‘Escarlata’ hizo una autocrítica sobre lo sucedido en los últimos partidos del América de Cali, afirmando que todo es culpa de él, pero afirma que los jugadores y cuerpo técnico están en la disposición de darle vuelta a la situación.

César Farías y la situación del América de Cali

“Estoy convencido de lo que hay que hacer y el plantel también, estoy seguro de que nos va a fortalecer. Nosotros ponemos a los que están mejor, es culpa mía, pero estoy seguro de que mejoraremos”, aseguró el entrenador del América de Cali en rueda de prensa postpartido contra Equidad.

Además, César Farías dejó claro que se siente tranquilo porque el equipo ha generado varias situaciones de gol que lastimosamente no se han concretado, asegurando que falta confianza dentro del plantel para lograr los resultados, puesto que tiene jugadores con grandes cualidades y una larga experiencia.

“Hoy hay algo para que pueda estar con tranquilidad y es que el equipo genera. Para ganar también necesitamos la paciencia, porque el rival también hace sus cosas, en el primer tiempo nos desesperamos, pero en el segundo tiempo hubo madurez en ordenarse. Esto no es una cuestión de lo que quiere Farías, esto es de recurso humano y debe sacarle el mayor provecho, nos falta confianza porque no hemos logrado los resultados y eso es incómodo”, añadió Farías.

César Farías y un análisis del juego América vs. Equidad

Por último, César Farías hizo un pequeño análisis sobre lo que fue la derrota contra Equidad en la ciudad de Cali, asegurando que el primer tiempo para el equipo ‘’Escarlata’ fue para el olvido, pero el segundo fue hacia adelante, a pesar de los dos expulsados.

“El equipo no es mío, es del pueblo. La verdad no creó en las teorías exactas, soy un entrenador experimentado que tengo flexibilidad. No jugamos bien el primer tiempo, pero tuvimos un gran cierre de partido, si hubiéramos estado con 11 quizás la historia sería diferente”, finalizó el entrenador escarlata.

