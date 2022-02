Eriksen jugó en competición oficial por primera vez tras parada cardíaca

Ocho meses después de sufrir una parada cardíaca en pleno partido de la Eurocopa, el centrocampista danés del Brentford Christian Eriksen volvió a saltar a una cancha este sábado, en el encuentro de la Premier League inglesa que su equipo disputa contra el Newcastle.

El danés, al que le fue implantado un desfibrilador, entró en la cancha en el minuto 52 del partido, recibiendo una ovación por parte de la afición de su nuevo equipo.

Algunos aficionados mostraron pancartas con mensajes de apoyo y bienvenida para Eriksen, que fichó por este modesto equipo de la Premier en el último día del 'mercato' de enero, una vez desvinculado de su anterior club, el Inter de Milán, donde no pudo continuar por la normativa italiana que prohíbe que cualquier deportista pueda practicar deporte profesionalmente con un desfibrilador.

El danés de 30 años firmó hasta el final de la presente temporada.

@ChrisEriksen8 back on a football pitch



A standing ovation from all four sides as he comes on#BrentfordFC pic.twitter.com/jNW7PIsvES