¡Lamentable! Ciclista colombiana lucha por su vida tras ser arrollada por una mezcladora

La imprudencia de algunos conductores en las calles de Colombia sigue dejando a varios deportistas luchando por su vida. Como el caso de Ana María Bustamante, una ciclista bogotana que sufrió un grave accidente el pasado miércoles 8 de febrero por culpa de una mezcladora, la cual le quitó los sueños de ganar la Vuelta Colombia Femenina 2023.

Con el fin de seguir luchando por sueños, Ana María se encontraba el pasado 8 de febrero terminado su entrenamiento por las vías del barrio el Tunal, en la ciudad de Bogotá, cuando de un momento a otro, una mezcladora que pasaba por el lugar la embistió, dejándola gravemente herida.

Tras el accidente, la ciclista colombiana ha comenzado a vivir un martirio, pues en la Fundación Santa Juliana, donde fue traslada luego del accidente, recibió la peor noticia como deportista, teniendo en cuenta que su pierna derecha tuvo que ser amputada, puesto que fue uno de los miembros que más sufrió en el accidente.

“En la Fundación Santa Juliana se portaron a las mil maravillas, no tenemos quejas. La operaron, la cuidan, pero ese instante en el que nos avisaron que le amputarían la pierna fue muy duro. Les tocó hacerlo, pues el color morado de su piernita indicaba que no le irrigaba sangre, se le tapó”, aseguró William Bustamante, padre de la deportista, en conversaciones con el diario El Tiempo.

A pesar de la triste noticia por la pérdida de su pierna, la familia Bustamante agradece por la ayuda que ha recibido su hija tras el accidente, pues varios amigos, familiares y colegas han estado muy pendiente de su estado de salud, el cual es diferente cada día.

Vale recordar que Ana María Bustamante fue campeona regional de pista y de ruta. En el 2022 tuvo su primera participación en la Vuelta a Colombia, en la cual no tuvo su mejor presentación y por eso quería mejorar su rendimiento en esta competencia en el 2023, siendo el principal objetivo deportivo para el presente año.

Mensaje para los conductores

Luego del fuerte accidente y las tristes noticias que han llegado por parte de Ana María Bustamante, William Bustamante, padre de la deportista, mandó un mensaje muy sensato para todos los conductores de vehículos pesados no solo en Bogotá sino también en todo Colombia.

“Esto no puede seguir pasando. Estos camiones, tractomulas, mezcladores y todos los carros de maquinaria pesada deben de tener espejos en los puntos ciegos. Mi hija no ha sido la única que se ha accidentado de esta forma. Hay muchos hechos similares que se producen por negligencia, estos carros no tienen seguridad. Hay unos que tienen protección, otros que no, pero acá el tema es que el o la ciclista no tiene chasis, es su cuerpo y una bicicleta contra una mole de hierro. No puede seguir pasando”, finalizó en conversaciones con el diario El Tiempo.