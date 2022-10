Las historias que están detrás de cada pedaleo en el Clásico RCN 2022

Este sábado 29 de octubre, se corrió la octava jornada del ClásicoRCN, donde el pedalista Edgar Pinzón, fue el gran vencedor de la jornada, luego de un recorrido de 123 kilómetros, el cual finalizó en el Departamento del Valle del Cauca.

Durante la competencia, los corredores no se han guardado nada y en todas las etapas luchan hasta el final en busca de un solo objetivo: cumplir sus sueños de pequeño y cumplirle los sueños a sus familiares, los cuales se han convertido en la motivación de cada ciclista.

En la séptima jornada de la competencia, luego de una etapa de crono, los deportistas mostraron su lado humano, se bajaron de su bicicleta y se confesaron con Sebastián Araujo, periodista de Noticias RCN, afirmando que la razón y la motivación de cada pedalazo en las carreteras tienen nombre propio.

Historias durante la competencia

En primera instancia nos encontramos con Duván Bobadilla, corredor del equipo Herrera Sport-7C, el cual siempre nombraba a Daniela, la cual se llevó todos los elogios y la dedicatoria de la sexta etapa de la carrera y es por eso que le preguntamos: ¿Quién es Daniela?, a lo que afirmó que es una persona muy especial y la gran responsable de que él, de cada pedalazo con el corazón.

“Ella es la que ha estado siempre a todo momento a mi lado, mi motor, por la que pedaleo, la que me ha tenido paciencia y la gran responsable de lo que estoy viviendo. Ella es la que me motiva y me hace sentar cabeza en los momentos más difíciles”, afirmó Duván en medio de una sonrisa de oreja a oreja.

Ya en segunda instancia, nos encontramos con la historia de Marco Tulio Suesca, el hombre del orgullo paisa y que tuvo que vivir el segundo cumpleaños de su hijo Simón, en las carreteras de Colombia, convirtiéndose en la motivación del pedalista del equipo Manzana Postobón, el cual se confesó y reveló que su hijo es el motor de su bicicleta.

“Estar en la casa con él es hermoso, pero salir a competir también es un plus, yo salgo a competir por él, Simón me da un poco más de energía, de fuerza para poder estar enfrentando este deporte que nos gusta… Él hace que yo me levante con la misma motivación todos los días”, afirmó el antioqueño en medio de su calentamiento.