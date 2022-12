Así será la ceremonia de clausura del Mundial de Catar 2022: artistas, hora y TV

Tras 63 partidos y un mes de emoción sobre el terreno de juego, Argentina y Francia se verán las caras este domingo 18 de diciembre en el duelo por el codiciado trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. El partido empezará a las 18:00 (10:00 a.m. hora de Colombia), pero los aficionados deberían estar en sus butacas a las 16:30 (8:30 a.m. hora de Colombia) para no perderse la deslumbrante ceremonia de clausura, que promete ser inolvidable para los 88.000 espectadores que se espera acudan al Estadio de Lusail y la cual podrás disfrutar por el Canal RCN.

Tras una ceremonia inaugural en la que se celebró el hecho de construir puentes y conocernos los unos a los otros, más allá de nuestras diferencias, la ceremonia de clausura durará 15 minutos y en ella se hará referencia, a través de la música y la poesía, a la manera en la que el mundo se ha unido durante los 29 días de duración del torneo.

"Una noche memorable" concluirá con una mezcla de canciones de la banda sonora oficial que han marcado momentos inolvidables del certamen. Frente al público presente en el estadio y la audiencia mundial, actuarán en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretarán Arhbo; y las cuatro superestrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky.

En Argentina comenzó la cuenta atrás ante Francia para la final del Mundial

Al cabo de semanas con las emociones desbordadas, para los argentinos comenzó el último tramo de deseos y expectativas contenidos de cara a la final ante Francia de la Copa del Mundo en Catar-2022, que aspiran les conceda su tercer título.

Desde Jujuy, en el norte, hasta la Patagonia, en el sur, de Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes, en el oeste, a Mar del Plata, sobre el océano Atlántico, en el este, los argentinos se preparan para ese partido en el que sueñan con revalidarse como campeones del mundo, 36 años después de haber obtenido su último trofeo con la Selección de Diego Maradona en México-1986.

La primera Copa la consiguió Argentina en el Mundial de 1978.

Un banderazo en las principales esquinas del país despidió la noche del sábado las manifestaciones de aliento a la Albiceleste que lidera Lionel Messi.

"Me siento muy orgulloso de Argentina. Sé que Messi nos va a traer la Copa", declaró Franco Llanos, un joven de 22 años que viste camiseta y gorro con los colores de la Selección.

En el tradicional barrio de Boca, Carina Disanzo, de 44 años, cree que Argentina "merece" ganar este Mundial y aseguró que "si lo que todos queremos que pase, pasa, habrá una gran fiesta. Y si no pasa, también habrá una gran fiesta, porque estamos en la final con el mejor jugador del mundo".

"Este es realmente un país futbolero, lo que pasa en Argentina no ocurre en ningún otro lugar del mundo", afirmó.