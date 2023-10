Carlos Antonio Vélez sin piedad contra Colombia: “No ganamos nada porque somos conformistas”

El juego entre la Selección Colombia contra Ecuador dejó un ‘sinsabor’ a todos los aficionados del combinado nacional, puesto que para muchos los dirigidos por Néstor Lorenzo merecieron un poco más que el empate, teniendo en cuenta las opciones de gol que se perdieron durante los 90 minutos.

Sin embargo, a pesar de dejar buenas sensaciones entre todos los aficionados de la Selección Colombia, Carlos Antonio Vélez mostró preocupaciones por lo mostrado en el gramado del Rodrigo Paz Delgado, puesto que los primeros 45 minutos iniciales fueron todo para la Selección de Ecuador y las opciones estuvieron empatadas.

“Hoy jugamos contra un rival parecido y de nuestro nivel, por lo que todo fue igualado. Ecuador un tiempo, Colombia otro. Ellos pegaron dos pelotas en los palos y Col perdió un penal”, aseguró el reconocido periodista en su cuenta de Twitter.

Además, dejó ver que el planteamiento sobre el papel era una buena idea, pero hubo cosas dentro del terreno de juego que no se pudieron llevar a cabo como se tenía pensando, dejando claro que uno de los jugadores que no estuvo a la altura de James Rodríguez.

“El plan de juego fue otro y más opinando en protección. 5 zagueros, Jhon Arias fue mucho rato “lateral” por derecha y se sacrificó. Doble pivote con un ordenado trabajo de Uribe y Castaño mientras arriba Lucho peleaba solo. Se supone que James estaba para tener el balón objetivo que nunca se cumplió porque en el PT no hicimos más de 3 pases seguidos nunca. Mejor ofensivamente en el segundo tiempo, pero sin pegada”, agregó Carlos Antonio Vélez.

Por otro lado, dejó ver su inconformismo por la no presencia de los jugadores que no estuvieron en cancha y que estuvieron dentro de la convocatoria y los cuales tenían todas las características para sumar minutos en el compromiso frente a la Selección de Ecuador.

“Lamento que lleven a Castro, delantero de altura, de paseo. Qué no usen ni un solo minuto al goleador Cassierra y menos en esta escasez de gol, además de dejar en el banco a Carrascal, no hace mucho considerado el motor del equipo. Si ganáramos los partidos y marcáramos muchos goles, sobrarían estos reclamos, pero está claro que muchas cosas no caminan”.

Carlos Antonio Vélez y su fuerte crítica a los colombianos

Por último, el reconocido periodista aseguró en el programa Planeta Fútbol de Win Sports que el gran problema de los jugadores de la Selección Colombia es que son “conformistas”, motivo por el cual no se han podido conseguir títulos a lo largo de la historia.

“Uno de los problemas graves que ha tenido nuestra selección y por eso no hemos ganado nada es que somos demasiado conformistas y criticamos por simpatía o por antipatía”, finalizó Carlos Antonio Vélez.

