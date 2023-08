Selección Colombia pierde a una jugadora fundamental para el juego frente a Jamaica: ¿por qué?

Luego de la derrota frente a Marruecos en la última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo, la Selección Colombia ya piensa en lo que será el compromiso de los octavos de final de la Copa del Mundo, donde, lastimosamente, la tricolor tendrá una baja sensible para este partido.

La jugadora que no podrá estar con el combinado nacional para el partido contra a Jamaica es Manuela Vanegas, quien recibió su segunda tarjeta amarilla consecutiva en la Copa del Mundo, motivo por el cual fue sancionada y no podrá estar en el partido de los octavos de final del torneo internacional.

Previo al compromiso frente a Marruecos, los medios de comunicación había adverbio que cinco jugadoras estaban en peligro para perderse el juego frente a Jamaica por tarjetas amarillas (Lorena Bedoya, Carolina Arias, Catalina Pérez, Diana Ospina y Manuela Vanegas”. Sin embargo, Vanegas es la única que no estará en el compromiso.

Lea también: El camino de la Selección Colombia Femenina rumbo a la soñada final del Mundial 2023

Declaraciones de Nelson Abadía tras la amarilla de Manuela

Luego del último compromiso de la fase de grupos, Nelson Abadía habló de la razón por la que no hizo rotaciones dentro de la nómina titular, afirmando que las jugadoras de fútbol deben tener la capacidad de manejar una tarjeta amarilla y la tranquilidad para tomar las decisiones dentro del terreno de juego.

“Yo he visto muchas selecciones y equipos que supuestamente están clasificados y hacen rotación de nómina, si lo hubiera hecho y perdemos la clasificación me preguntarían por qué no deje la misma nómina. El cómo es lo que interesa, pero si perdemos abultadamente y quedamos por fuera otra sería la pregunta. El jugador debe tener el oficio de saber manejar las amarillas”, aseguró el entrenador de la Selección Colombia.

Puede leer: Fecha y hora del próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial Femenino

Manuela Vanegas habló de su ausencia frente a Jamaica

Al finalizar el compromiso frente a Marruecos, Manuela Vanegas mostró su tristeza por perderse el compromiso de los octavos de final, pero mostró confianza hacia sus compañeras para lograr la clasificación a la siguiente ronda.

“Sabía que tenía amarilla, estaba jugando con eso. No quería pensarlo ni cuidarme, pero esto es fútbol y son situaciones que pueden pasar. Al final, desafortunadamente, no podré jugar el próximo partido. Tengo tristeza, pero confío en el equipo y saldremos a darlo todo”, finalizó la jugadora.