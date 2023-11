Néstor Lorenzo eligió: este será el reemplazo de Jhon Arias contra Brasil

Todo listo de parte de la Selección Colombia para enfrentar esta noche a Brasil en el marco de la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2023. Luego de tres empates en línea, la 'tricolor' necesita ganar de nuevo para no alejarse de los puestos altos de la tabla y no salir de la zona de clasificación.

Habían muchas dudas en la previa respecto a la alineación que iba a plantear Néstor Lorenzo. El regreso de Jhon Janer Lucumí cuestionaba si iba a ingresar en lugar de Carlos Cuesta o de Davinson Sánchez, al igual que con Jefferson Lerma en la mitad. Al mismo tiempo, habían interrogantes respecto a la condición física de James Rodríguez ante los rumores en la semana por molestias musculares.

Pero la duda más grande que tenía Lorenzo en su cabeza era el reemplazo de Jhon Arias, quien quizás ha sido la gran figura de la Selección Colombia en las cuatro primeras fechas de la eliminatoria. Luis Sinisterra, Jorge Carrascal y Yaser Asprilla eran los principales candidatos, pero el entrenador eligió.

Jorge Carrascal reemplazará a Jhon Arias contra Brasil

Como se esperaba, el DT se inclinó por 'Carrásca' para completar el cuarteto ofensivo junto a los fijos Luis Díaz, James Rodríguez y Rafael Santos Borré. El volante cartagenero es uno de los hijos predilectos de Néstor Lorenzo, pues el equipo jugó a su ritmo en casi todos los partidos amistosos de su ciclo antes el inicio de la eliminatoria.

Es más, sorprendió que Carrascal no fuera titular en los partidos de eliminatorias, aunque hay que recordar que no lo fue contra Venezuela en la primera fecha debido a los retrasos que tuvo en su viaje desde Rusia para aterrizar en Colombia. Sin embargo, sí fue de la partida en a segunda salida frente a Chile, pero no tuvo un buen nivel y dejó el campo al minuto 58 en lugar de James.

Partidos de Jorge Carrascal en Selección Colombia

Este será el décimo encuentro de Jorge Carrascal con la Selección Colombia y su cuarto oficial luego de haber tenido minutos contra Venezuela, Chile y Uruguay. En el único que no actuó fue en el último frente a Ecuador.

La duda que queda por resolver y se verá sobre el campo es la posición de Carrascal y de James. Es decir, si el cartagenero jugará en el extremo derecho en lugar de Jhon Arias, o si lo hará por el centro y Rodríguez por derecha, algo que suena más lógico según lo mostrado a lo largo de las carreras de cada uno.