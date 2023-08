"Ahora soy más fan": el colombiano que fue despedido de su trabajo por pedirle un autógrafo a Messi

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami ha revolucionado la MLS, la asistencia a los estadios no solo de los fanáticos de su nuevo club, sino de sus millones de seguidores ha generado una ‘ola rosa’ cada vez que el campeón del mundo toca la cancha.

La magia que ha hecho en los partidos con el escuadrón de David Beckham le dio un nuevo rumbo al equipo que no atravesaba su mejor momento, así lo dejó demostrado con sus dos últimas anotaciones frente al Orlando City, donde la emoción de sus hinchas fue indescriptible tras clasificar a octavos de final de la Leagues Cup.

Un día donde el ’10 argentino’ regaló muchas sonrisas, una de ellas y muy especial, al colombiano Cristhian Salamanca, quien perdió su empleo ese día por pedirle un autógrafo a su ídolo Messi. Cristhian hacia parte del cuerpo de aseo del estadio donde había conseguido empleo para él y su esposa, ambos iniciaron labores ese mismo día.

Previo al partido los buses de los equipos llegaron a la entrada del estadio, en ese momento Salamanca estaba ejerciendo su oficio en los baños cerca al ingreso de los jugadores, un área con acceso restringido por ser la entrada principal a los camerinos. Allí vio llegar primero a los integrantes del Orlando City y luego a los jugadores del Inter, el último en bajar fue el astro argentino y para Cristhian fue la oportunidad de cumplir un sueño.

Según relata Cristhian, al escucharlo Messi dirigió su mirada a él, quien bajo su uniforme de trabajo tenía la camiseta de la Selección Argentina y un marcador que había guardado con la esperanza de contar con suerte. Sin decirle más palabras, se acercó al colombiano, le dio su autógrafo y se marchó.

“No me dijo absolutamente nada, simplemente me sonrió y me dio la firma, pero con eso bastó para darme una felicidad enorme”.