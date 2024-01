¿Cómo fue la primera victoria de Nairo Quintana en el Movistar Team?

Cuatro carreras necesitó Nairo Quintana para conseguir su primera victoria con el Movistar Team. El 3 de marzo de 2012, el corredor boyacense, con 22 años, conquistó la primera etapa de la edición 31 de la Vuelta a Murcia. El pedalista nacional se 'destapó' con la formación telefónica y lo demás es historia. 11 años, 7 meses y 25 días después de su memorable triunfo, se confirmó el regreso de uno de los mejores 'escarabajos' de la historia al equipo español.

Quintana Rojas llegó al Movistar Team proveniente de Colombia es Pasión-Café de Colombia. En 2010, el ciclista criado en Cómbita ganó el Tour de l'Avenir (más dos etapas) y llamó la atención de las mejores escuadras del mundo. Eusebio Unzué ganó el pulso y se hizo con los servicios de una de las grandes promesas del deporte de las bielas.

Después de debutar en el Trofeo Migjorn, ser séptimo en la clasificación de los jóvenes en el Tour del Mediterráneo y tercero en la lucha por el 'maillot' blanco del Tour de los Alpes Marítimos y de Var (una carrera que terminaría ganando en dos oportunidades), Quintana apareció en la lista de corredores de la Vuelta a Murcia 2012.

¿Cómo fue el primer triunfo de Nairo Quintan en el Movistar Team?

La primera fracción de la ronda murciana constó de 198.2 kilómetros entre Archena y Sierra de Espuna. El boyacense dio una exhibición, llegó en solitario y le sacó 14' segundos al neerlandés Wout Poels, tres años mayor que él. Quintana completó el recorrido en 4:51:52. El podio lo completó el británico Jonathan Tiernan-Locke.

La segunda y última etapa fue una contrarreloj de 12.3 kilómetros en Murcia. El campeón del Giro de Italia y Vuelta a España ocupó el puesto 27, a 32' segundos de Alexander Serov. Al colombiano le alcanzó para ganar su primera clasificación general en la élite del ciclismo europeo.

¿Qué dijo Nairo Quintana tras su primer triunfo con el Movistar Team?

"He entrenado muy bien en este inicio de temporada y ahora se ven los resultados. Este triunfo va para todos los colombianos y para Eusebio Unzué y Movistar Team por su confianza en mí. Mañana va a ser difícil mantener el liderato, pero pese a mi estatura y a que nunca las he entrenado, creo que no hago malas cronos y voy a exigirme al máximo para poder lograr el objetivo de ganar la Vuelta", dijo, en su momento, el colombiano.