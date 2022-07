Jugadora de Colombia prende las alarmas por su ausencia en el último entrenamiento

Cada vez falta menos para la gran prueba de fuego que tiene la Selección Colombia Femenina, pues este sábado 30 de julio, el equipo que dirige Nelson Abadía podría hacer historia y entregarle a Colombia su segunda Copa América, al momento que enfrente a la Selección Brasil en la gran final del torneo continental.

Previo a este partido, las cafeteras realizaron su último entrenamiento en la ciudad de Bucaramanga, donde culminan detalles para lo que será el partido contra Brasil, pero la gran sorpresa para todos los colombianos es la ausencia de una de las jugadoras más importante de la plantilla en la Copa América.

Durante la atención a medios en la ciudad de Bucaramanga, se dio a conocer que jugadora Mónica Ramos, lateral derecha de la tricolor, estuvo ausente en el último entrenamiento, pues todo parece indicar que tendría una molestia y sería la única duda para la gran final de la Copa América en el estadio Alfonso López.

Aunque no hay un parte oficial sobre la ausencia de la jugadora en el último entrenamiento, previo a la final, el diario As, pudo evidenciar que la jugadora también hizo trabajos diferenciados el miércoles, demostrando que no se encuentra al 100% para disputar el partido más importante en la historia del fútbol femenino.

Último entrenamiento de la Selección

Por otro lado, las dirigidas por Nelson Abadía trabajaron fútbol en espacio reducido, además de entrenar tiros desde los doce pasos, pues no se descarta una definición desde el punto penal, teniendo en cuenta que, este juego será más táctico, ya que, los errores individuales podrían marcar la diferencia en la gran final.

En rueda de prensa, Manuela Vanegas habló de lo que será este juego frente a Brasil y lo que la Selección Colombia va a salir a proponer en el terreno de juego, demostrando que no se van a esconder e irán en búsqueda del resultado.

“Para nadie es un secreto el equipo que es Brasil, pero nosotras intentaremos hacer lo nuestro que es lo que trajo hasta acá. La idea es que el equipo esté muy compacto, pero sin duda vamos a salir a buscar el partido. No vamos a salir a escondernos ni a defendernos”, aseguró la lateral izquierda Manuela Vanegas.

