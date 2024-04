Camila Osorio arrancó la Copa Colsanitas 2024 con el 'pie derecho': venció a Marina Stakusic

Este martes 2 de abril, Camila Osorio hizo su debut oficial en el WTA 250 de Bogotá, conocido como la Copa Colsanitas Zurich por cuestiones de patrocinio. La tenista cucuteña, número 85 del mundo, venció a la canadiense Marina Stakusic (6-4 y 6-2) en 1:11 y avanzó a los octavos de final del tradicional certamen, que cumplió ocho años siendo el único de esta categoría en Sudamérica.

Osorio Serrano, campeona en 2021 (venció a Tamara Zidanšek por 5-7, 6-3, 6-4 en la gran final), demostró un alto nivel en la Cancha Central del Country Club de Bogotá. A pesar de que tuvo ciertos problemas con su saque, pudo compensarlos con múltiples quiebres. Recordemos que la nortesantandereana, de 22 años, llegó a la capital como la sexta siembra del torneo.

El primer set tuvo un arranque complicado para 'Cami', pues su rival le arrebató el servicio y la local cometió costosas doble faltas. Sin embargo, recuperó el terreno perdido y pudo ponerse arriba en el marcador, con el apoyo del público. Con sus múltiples recursos, Osorio Serrano logró incomodar a la tenista canadiense, de 19 años y número 206 del planeta. Después de 39' minutos de juego, la colombiana se adelantó en el marcador.

En el segundo parcial, a la colombiana, quien supo alcanzar el puesto 33 del escalafón global, se le vio más cómoda y maravilló a la afición con puntos notables. Osorio mejoró su porcentaje de primeros servicios y esto le sirvió para lograr cierta estabilidad en el desarrollo del partido. Al final, reclamó el triunfo luego de un 6- 2.

¿Quién será la próxima rival de Camila Osorio en la Copa Colsanitas 2024?

Después de vencer a Stakusic, Osorio aseguró $4,040 dólares y avanzó a los octavos de final del torneo bogotano. En dicha instancia, la campeona del Abierto de los Estados Unidos Júnior 2019 se verá las caras con la tenista que salga vencedora del 'choque' entre Lucrezia Stefanini y Anca Todoni.

¿Qué dijo Camila Osorio tras su triunfo en la Copa Colsanitas 2024?

"La verdad que muchas gracias por venir y por el apoyo, a Dios. Tenía muchas ganas de venir a mi 'casita', pues el año no pude jugar por una lesión. Pero ahora estoy acá, con esta victoria tengo otra oportunidad de jugar en 'casita'. Bogotá siempre ha sido difícil por la altura, pero pude sacar el partido adelante a pesar de que no jugué de la mejor manera. El apoyo de la gente es increíble, me motiva y me saca adelante en momentos difíciles. Tenerlos a ustedes es un privilegio", señaló Osorio, en una conversación con 'DSports'.