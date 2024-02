Colombia puso en peligro su permanencia en el Grupo Mundial I: pierde 0-2 con Luxemburgo

Este viernes 2 de febrero, se disputaron los dos primeros puntos de la serie por los Playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis, entre Colombia y Luxemburgo. Los dirigidos por Alejandro Falla fueron sorprendidos por la escuadra europea y perdieron los dos primeros 'choques'. Los 'cafeteros' tienen ganar lo que queda en juego en el Club Bellavista Colsubsidio.

Colombia sufrió con la ausencia de Daniel Galán y no la pasó bien en los sencillos. Cabe resaltar que para los dobles no contará con Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, ex número uno del mundo y campeones de dos Grand Slams, quienes ya colgaron sus raquetas.

Nicolás Mejía, la principal carta de Falla, fue sorprendido por Chris Rodesch. El tenista bogotano, quien ha protagonizado grandes actuaciones contra tenistas de Daniel Evans, Cameron Norrie, Sebastian Korda, Tommy Paul, Frances Tiafoe y Lorenzo Sonego, fue superado por el número 648 del mundo.

El tenista local, de 23 años, se mostró fuerte en el primer set; sin embargo, tuvo que definirse en un 'tiebreak' y el luxemburgués se impuso por 7-3. La segunda manga fue toda de Rodesch, quien selló el triunfo por un cómodo 6-3, en 1:50' de partido. Punto para el equipo de Gilles Muller.

Adria Soriano dio batalla, pero perdió contra Alex Knaff

Soriano, quien hizo su debut con la camiseta 'tricolor', hizo un buen papel; pero no le alcanzó para igualar la serie. Knaff, primera raqueta de Luxemburgo, se llevó el primer set por 6-4. El jugador español, nacionalizado colombiano, reaccionó e igualó el marcador con un contundente 6-2.

En el parcial decisivo, el visitante mostró toda su categoría, se impuso por 6-4 y cerró el partido tras 2:05' de juego.

Colombia va por la remontada contra Luxemburgo

El próximo sábado 3 de febrero, tres puntos estarán en juego y Colombia no puede ceder ninguno; de lo contrario, descenderá al Grupo Mundial II. En primer turno, Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez se verán las caras con Knaff y Rodesch.

Posteriormente, Mejía intentará redimirse ante Knaff; mientras que la serie la cerrarán Soriano y Rodesch. De lograr la hazaña, el equipo nacional se clasificará a la ronda de Grupo Mundial I en septiembre de 2024.