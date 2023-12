Selección Colombia Femenina conoció sus primeros rivales en la Copa de Oro 2024: ¿de nuevo Brasil?

La primera edición de la Copa de Oro Femenina se llevará a cabo del 20 de febrero de 2024 al 10 de marzo. Este certamen contará con la participación de 12 escuadras: ocho de Concacaf y cuatro de Conmebol. La Selección Colombia Femenina, por ahora dirigida por Ángelo Adolfo Marsiglia tras la salida de Nelson Abadía, ya conoció a sus primeros rivales y está ilusionada con un título.

El lunes pasado, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos. Cabe resaltar que antes de que se dispute esta instancia, se disputará una ronda preliminar, en la cual seis selecciones pelearán por tres 'tiquetes'. El próximo 17 de febrero, estos combinados se verán las caras en el Dignity Health Sports Park Track y el Field Stadium.

El equipo mejor clasificado se enfrentará contra el de peor estatus: Haití (1) vs. Puerto Rico (6); El Salvador (2) vs. Guatemala (5); y Guyana (3) vs. República Dominicana (4). Una vez se definan estos partidos, quedarán completos los tres grupos.

¿En qué grupo de la Copa de Oro 2024 quedó la Selección Colombia Femenina?

Las 'superpoderosas' compartirán el Grupo B junto a Brasil, Panamá y el ganador entre Haití y Puerto Rico. Esta zona quedó denominada como el 'grupo de la muerte'. Sin embargo, Linda Caicedo, Catalina Usme, Daniela Montoya, Leicy Santos y compañía esperan reclamar un 'boleto' a la fase eliminatoria.

El Grupo A lo conformarán: Estados Unidos, México, Argentina y M3 (Guyana o República Dominicana). Mientras que el B lo integrarán, Canadá, Costa Rica, Paraguay y M2 (El Salvador o Guatemala).

¿Contra quién debutará la Selección Colombia Femenina en la Copa de Oro 2024?

A pesar de que aún no se han estipulado las fechas de la fase de grupos, la 'tricolor' debutará contra Panamá. Posteriormente, se verá las caras con la 'verdeamarela'; mientras que cerrará el cuadrangular contra Haití o Puerto Rico.

