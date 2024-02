"No veíamos el balón por los papelitos": así se le escapó una Copa Libertadores al América

Después de haber perdido tres finales (1985, 1986, 1987) de Copa Libertadores, América de Cali volvió a clasificarse a la final de 'la gloria eterna' en 1996, después de vencer a Cerro Porteño, Junior de Barranquilla y Grêmio. En la ida, vencieron 1-0 a River Plate'; sin embargo, en la vuelta 'la banda' se impuso por 2-0 y dio la vuelta olímpica en el Monumental. Wilmer Cabrera habló de esa catastrófica noche en Argentina.

La 'mecha' llegó a Buenos Aires con ventaja, gracias al gol de Antony de Ávila. Leonardo 'El Negro' Astrada, una de las fichas claves en el esquema de Ramón Díaz, vio la roja en el Pascual Guerrero por lo cual se perdió la revancha. América llegó ilusionado a territorio argentino; pero al minuto 6' cambió el panorama.

'La banda' tuvo un inicio arrollador y fue en busca del gol de la igualdad. Después de una salvada de Óscar Córdoba tras un peligroso centro del uruguayo Gabriel Cedrés, llegó la primera anotación 'millonaria'. Matías Almeyda le filtró un gran pase a Ariel 'El Burrito' Ortega, quien le ganó el velocidad a Alfredo Berti y ejecutó un preciso centro. Hernán Crespo solo la tuvo que 'empujar'.

Wilmer Cabrera habló del primer gol de River Plate

"Le voy a decir algo que uno aprende después de que le pasa. Cuando llegamos al partido (vs. River), empezamos a calentar; y el primer gol nos lo convierten porque no veíamos el balón. Había tantos papelitos blancos, que se nos perdió la referencia del balón", empezó diciendo el dos veces mundialista con la Selección Colombia, en una conversación con 'As'.

"Ellos sí veían la pelota porque estaban acostumbrados. Antes de iniciar el partido, la media mitad ofensiva de ellos, la limpiaron; la nuestra, la dejaron con papelitos. Nos faltaba experiencia y no teníamos conocimiento de eso. Son ventajas y los argentinos han tenido mucha más experiencia, por eso han ganado", concluyó.

El error de Óscar Córdoba que liquidó la ilusión del América

Al minuto 59', Crespo transportaba el balón y habilitó a Ortega. Su envío llevaba potencia y terminó yéndose de largo. En vez de dejarlo salir o rechazarlo hacia la banda, Córdoba rechazó al medio y Marcelo Escudero capturó la esférica. 'Pichi' centró al área y el ex delantero argentino la mandó al fondo de la red, ante un arco desprotegido. River campeón.