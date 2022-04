El arquero Cristian Bonilla anuncia que se retira del fútbol profesional a los 28 años

Por sorpresa tomó a muchos aficionados del fútbol colombiano, el arquero Cristian Bonilla anunció su retiro del fútbol profesional con tan solo 28 años de edad.

El guardameta actualmente tapaba en el San Antonio FC de Estados Unidos, equipo de la USL Championship, cuya temporada recién empezaba. Bonilla atajó los tres partidos que se han disputado del torneo, habiendo realizado nueve atajadas en aquellos encuentros.

A lo largo de su carrera, Bonilla tuvo pasos por varios equipos del fútbol colombiano, así como un fugaz paso por la liga de Arabia Saudita. Además, el portero estuvo presente en varios procesos de Selección Colombia en las categorías sub 23, sub 20 y sub 17.

Cristian Bonilla militó en el Boyacá Chicó a comienzos de su carrera, donde disputó 30 partidos. Después pasó a Atlético Nacional, equipo donde ganó todos los títulos de su carrera profesional, pero nunca logrando consolidarse como titular. Al ser propiedad de Nacional, fue cedido en varias oportunidades al equipo La Equidad de Bogotá, donde sí logró establecerse durante varias temporadas como el arquero inicialista.

En el año 2018 fue vendido al equipo Al-Fayha de Arabia Saudita, donde militó durante un año, jugado 16 partidos. Tras su paso por tierras árabes, regresó al fútbol colombiano donde arribó a Millonarios. Sin embargo, con el conjunto ' embajador' solamente disputó un partido, un clásico contra Santa Fe, donde cometió un error que le costó la derrota a su equipo. Renunció poco tiempo después.

La promesa que no despegó

En las selecciones menores de Colombia, Bonilla era un arquero prometedor, que incluso llegó a ser capitán. Disputó un total de tres Mundiales, uno sub 17 y dos sub 20 (2009, 2011 y 2013), teniendo destacadas actuaciones.

Con la Selección Colombia de mayores tuvo varias convocatorias en partidos amistosos, de Eliminatorias e incluso fue convocado a la Copa América 2016, pero nunca debutó de forma oficial. Fue el portero titular en los Juegos Olímpicos de Rio en 2016 donde Colombia quedó eliminada en cuartos de final.