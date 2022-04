Cristiano sigue recibiendo amor: ovación en minuto 7 y emotiva dedicatoria a su hijo fallecido

Cristiano Ronaldo volvió a jugar tras el duro momento que vivió a comienzo de a semana con el fallecimiento de uno de sus hijos y que lo marginó del encuentro contra el Liverpool de Premier League.

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo agradeció al Liverpool su apoyo tras muerte de su bebé

Sin embargo, este sábado CR7 fue titular contra el Arsenal y nuevamente fue ovacionado en el minuto de 7 de juego, pero en esta oportunidad por la afición de los ‘Gunners’, quien le demostró todo su cariño al portugués.

Arsenal and Man Utd fans come together to show support for Cristiano Ronaldo ❤️ pic.twitter.com/XunUfNbKDy