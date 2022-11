¡Un adiós esperado! Cristiano Ronaldo ya no es más jugador del Manchester United

El Manchester United anunció este martes 22 de noviembre, por medio de un comunicado, que el jugador Cristiano Ronaldo ya no hace parte del club para la presente temporada, esto luego de las fuertes acusaciones del delantero portugués en contra del equipo y el entrenador en una pasada entrevista.

El portugués, de 37 años, declaró al presentador británico Piers Morgan en una entrevista difundida el martes y miércoles que "no tiene ningún respeto" por su técnico, al mismo tiempo que atacó a los dirigentes del club.

Tras las fuertes declaraciones del jugador portugués, los directivos del equipo se habían pronunciado con una fuerte sanción para el jugador, afirmando que se iban a tomar las medidas pertinentes dentro de la institución para ‘castigar’ al jugador por las fuertes declaraciones en contra del entrenador y el club.

"El Manchester United ha tomado una serie de acciones pertinentes esta mañana (viernes) como respuesta a la reciente entrevista de Cristiano Ronaldo", señaló el equipo en una nota de prensa, y aclaró que "no harán más declaraciones hasta que termine este procedimiento".

Luego de varios días en silenció, el club dio a informar en las últimas horas que el Manchester United y Cristiano Ronaldo llegaron a un común acuerdo para finalizar el contrato del jugador y poder así darle fin a la polémica que ha crecido en los últimos días dentro del camerino del equipo inglés.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato”, afirmó el club por medio de sus redes sociales.

