Saluden a su majestad: Cristiano Ronaldo será el máximo goleador del 2023

Hace casi un año, en medio de muchas críticas y de una polémica grande en Manchester United, Cristiano Ronaldo dejó los flashes de la élite europea para dar el sorpresivo paso al fútbol de Arabia Saudita con Al-Nassr, un movimiento mediático que fue bastante señalado en un principio, pero que luego impactó en la dinámica del mercado con el traspaso de otras estrellas hacia la liga de ese país.

Los petrodólares cautivaron las miradas de figuras de la talla de Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté, Roberto Firmino y varios más que prefirieron los suculentos salarios que les ofrecieron sobre la gloria deportiva en las mejores ligas del mundo.

Con ese efecto colateral, el paso de Cristiano Ronaldo a Arabia se ha ido valorando con el tiempo y en lugar de ser un paso a atrás en su carrera, pareció ser acertado justo en la curva final de su legendaria trayectoria como futbolista. Aún con todos los señalamientos al inicio de año, Ronaldo terminará el 2023 como el máximo goleador del planeta.

El 'bicho' se reportó con un doblete esta tarde en la victoria 2-5 del Al-Nassr sobre el Al-Ittihad que dirige Marcelo Gallardo y en el que están Benzema, Kanté y Fabinho. El delantero portugués llegó al partido con 51 goles en su cuenta personal, uno menos que Kylian Mbappé y Harry Kane, quienes estaban en la cima de los máximos artilleros del calendario del 2023.

Con el calendario ya cerrado para PSG (Mbappé) y Bayern Múnich (Kane), Cristiano Ronaldo tenía la posibilidad de pasar a sus competidores y ganar la bota de oro como el goleador del año, y lo aprovechó. En el primer tiempo contra Al-Ittihad, anotó un gol de penal para empatar el partido y para empatar también a sus contendientes en la cima de la tabla, pero en la segunda parte los alcanzó.

Al minuto 68, también de penal, Cristiano marcó el 2-3 parcial para Al-Nassr y se convirtió en el máximo goleador del 2023 con 53 goles, aunque esta cuenta la puede alargar ya que su equipo jugará un último partido en este año el próximo sábado contra Al-Taawon, por la liga de Arabia Saudita.

CRISTIANO RONALDO IS NOW THE TOP SCORER OF 2023 WITH 53 GOALS



THE GREATEST OF ALL TIME 🐐 pic.twitter.com/XfGpmqMYZo