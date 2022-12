Video: El gesto obsceno de ‘Dibu’ Martínez por el que es criticado en Catar 2022

Argentina se coronó campeona del Mundo en Catar 2022 frente a un Francia que, aunque de la mano de Mbappé lograron tres goles, no les alcanzó para hacer la diferencia y se fueron a penales, donde 'Dibu' Martínez hizo lo propio haciendo una atajada determinante.

Emiliano Martínez fue figura en cada uno de los encuentros de la 'Albiceleste', actuación que le otorgó el Guante de Oro. Sin embargo, al recibirlo durante la ceremonia hizo un gesto que no agradó del todo.

El guardián de la portería argentina llevó el trofeo hasta su zona pélvica e hizo un gesto obsceno por el que en redes sociales lo calificaron de "desagradable".

Video del momento en el que 'Dibu' Martínez hace gesto obsceno en Catar 2022

El 'Dibu' Martínez, héroe de Argentina

El 'Dibu' Martínez fue protagonista en la tanda de penales de la final del Mundial contra Francia, donde atajó un potente tiro de Kingsley Coman. Al final del partido dijo: "era el destino sufrir".

"Un partido de sufrir, otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de vuelta y nos empatan el partido. Otra cosa que dijimos, que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2. Nos cobran otro penal. Nos meten. Casi nos meten dos goles. Gracias a Dios que saqué ese pie después", recordó Emiliano Martínez, que forzó la tanda de penales con una gran atajada al final de la prórroga a Kolo Muani.

Después hice lo mío, lo que soñé. No pudo haber un Mundial que haya soñado como éste. No tengo palabras

"Otra vez me patean tres veces y me meten tres goles. Podía haber atajado el primero también, me tiré mal pero después hice todo bien", analizó el '23' de Argentina, de nuevo vital en el triunfo de los suyos.

En el momento dedicatorias, el arquero apuntó "a mi familia, a mi nene". Y recordó: "Salgo de un lugar muy humilde, me fui de joven, muy chico, a Inglaterra, y se lo quiero dedicar a ellos".