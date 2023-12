Uno más: Crystal Palace estaría interesado en un prometedor defensor colombiano

Hace unos años era muy raro ver a jugadores colombianos brillar en la Premier League de Inglaterra, la liga que para muchos es la más importante y competitiva del mundo del fútbol, pero en el último tiempo, varios futbolistas se han robado la atención a puro pulso.

En la actualidad, Luis Díaz en Liverpool, Luis Sinisterra en Bournemouth, Jhon Jader Durán en Aston Villa y Jefferson Lerma en Crystal Palace, son figuras en sus respectivos equipos y varios más que podrían llegar a figurar más adelante, como Devan Tanton en Fulham.

Ese buen rendimiento de los colombianos en Premier League le seguiría abriendo la puerta para llegada de otro más en el futuro cercano. Ese sería el caso de Cristhian Mosquera, defensor central nacido en Alicante, España, pero que puede representar a la Selección Colombia por la nacionalidad de sus padres.

🔄❗️𝙉𝙀𝙒: Crystal Palace are putting Valencia’s top young centre half Cristhian Mosquera on their list of replacements for England’s Marc Guehi.



Mosquera, 19, is already a regular in La Liga and catching the eye despite his club’s indifferent season.



[Alan Nixon] #CPFC pic.twitter.com/CdcCcU5Lo7