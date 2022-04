Presidente de Dimayor avisó al Cúcuta: "Para ascender no la tiene fácil"

El Cúcuta Deportivo volverá a competir en el Fútbol Profesional Colombiano y así lo confirmó la Dimayor el miércoles, en donde el cuadro ‘Motilón’ está de regreso y Fernando Jaramillo, máxima autoridad del fútbol local se refirió a esa noticia.

“De manera responsable, Cúcuta Deportivo ha nombrado a un gerente que tiene gran experiencia, que es Eduardo Silva Meluk. Tienen un proyecto interesante, he venido compartiendo con ellos desde el punto de vista deportivo y administrativo. Cúcuta es una gran plaza para el fútbol”

Además, el presidente de la Dimayor destacó la labor hecha por el Ministerio del Deporte.

“El Ministerio del Deporte jugó un papel muy importante en el regreso de Cúcuta al fútbol, tomando unas decisiones clave en este momento para crear las condiciones desde el punto de vista del reconocimiento deportivo y que así Cúcuta volviera”

Presidente Dimayor sobre Cúcuta Deportivo en el Torneo BetPlay

Además, el cuadro ‘Motilón’ comienza su recuperación desde la Segunda División, por lo que Jaramillo aseguró que no la tendrá nada fácil para volver a la Liga.

Nada del descenso y ascenso va a cambiar. Cúcuta para ascender no lo tiene fácil, pero creo que la plaza de Cúcuta es muy importante y seguramente tendrá todo el apoyo de sus hinchas. No es un camino fácil, pero con este nuevo proyecto hay posibilidades de que prono Cúcuta vuelva a la A.

Por último, en las mismas declaraciones a Win Sports, el presidente de la Dimayor se refirió a la creación de la Primera C.

“Ese tema se tocó en la Asamblea de la Federación, es un tema en el que tenemos que trabajar definitivamente, una categoría C le hace mucho beneficio al fútbol en Colombia. De alguna manera hay que concretar esa categoría C para que en el futuro pueda proveer jugadores a la A y a la B”, y finalizó con lo siguiente:

“No es fácil. Un campeonato de la C puede salir más costoso que un campeonato de la B y esos recursos no los tenemos, ahí tenemos un obstáculo grande. Tenemos que generar nuestros propios recursos, es un obstáculo que no es fácil en este momento, pero sí tenemos esa idea y vamos a trabajar con los clubes de cómo implementamos una Categoría C en Colombia”