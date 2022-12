El gran gesto del DT de Croacia con Messi tras derrota en Catar 2022

El seleccionador croata, Zlatko Dalic, reconoció la clara superioridad argentina en la derrota de su equipo el martes, en semifinales del Mundial de Catar 2022, por 3-0, y consideró que la calidad de Lionel Messi fue decisiva.

"No creo que haya mucho más qué decir de Messi, en los últimos quince años ha sido el mejor. Hoy fue un peligro y su calidad decidió el partido para Argentina", afirmó Dalic en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Argentina tiene un equipo excelente, con Messi como referente. Tiene una calidad excepcional. Tienen un plantel muy bueno, hacen muy buen fútbol. Bajo la amenaza de Messi a veces no puedes marcar la diferencia. Son una selección muy bien organizada, bien equilibrada", añadió.

Dalic estimó que su equipo había controlado en el inicio del choque pero que los goles de Argentina pasada la media hora hicieron mucho daño.

"Estoy de acuerdo con que hemos tenido el balón, pero no generamos ocasiones importantes y no pudimos decidir", lamentó.

Por esa razón, al término del encuentro, el entrenador de Croacia se acercó a Lionel Messi para felicitarlo y lo hizo mientras el capitán argentino se encontraba realizando una entrevista.

🎬 | Lionel Messi with the Croatia coach Zlatko Dalić.



Respect is paid with respect 🤝🏻 pic.twitter.com/yAQv8dJgy8