Daniel Torres ilusiona a los hinchas de Medellín: “Queremos darles la séptima”

Este miércoles 13 de diciembre, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla se darán cita en el estadio Atanasio Girardot para dar a conocer al nuevo campeón del fútbol profesional colombiano, donde el equipo tiburón tiene una leve ventaja, luego de la victoria tres goles a dos en el Metropolitano.

Previo al juego de vuelta en el Atanasio Girardot, Daniel Torres, capitán del Independiente Medellín, dejó claro que es este juego es importante para la plantilla como para los aficionados, pero que es un fundamental seguir haciendo el trabajo que han realizado durante toda la temporada en condición de local.

“La presión es imposible sacarla, la tenemos ahora mismo, lo que queda es saberla, gestionar, parte por ello, seguir siendo nosotros, los mismos que hemos sido en el campeonato, en nuestra casa y nuestra gente y ahora es nuestra oportunidad”, afirmó Daniel Torres en rueda de prensa previo a la final.

Además, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todos los aficionados del Independiente Medellín, afirmando que ellos están anhelando la séptima y los jugadores darán todo de ellos para poder entregar la estrella de navidad a todos los hinchas.

“La hinchada a esta no necesita que le digamos nada, los que esperan ellos y los que esperamos nosotros es darle la séptima. Lo tenemos claro y es nuestro anhelo, poder darles esa séptima”, añadió Daniel Torres.

Preparación de los jugadores del DIM previo a al final

Por otro lado, Daniel Torres habló de la preparación que han tenido sus compañeros previo a la gran final contra el Junior de Barranquilla, afirmando que es importante seguir haciendo el trabajo que se ha hecho durante toda la temporada.

“En estas instancias lo mejor que uno puede hacer es enfocarse en lo que se ha venido haciendo y no cambiar nada o si hay que cambiar algo que sea poco, porque va a ser un problema. Es repetirlos y siendo conscientes es que es mañana, por lo menos en este semestre y hay que hacerlo, enfocándonos, esforzándonos y consiguiéndolos”, agregó Torres.

Daniel Torres y el mensaje a todo el fútbol colombiano

Por último, Daniel Torres envió un mensaje a todo el fútbol colombiano, afirmando que lo más importante que se mira en el fútbol es la intensidad y no el posicionamiento de pelota durante los 90 minutos.

“En el juego creo que nosotros pasamos más, no se trata de tener el balón o no, sino de la intensidad en que nosotros jugamos cuando no se tiene y se tiene y parte de ello fue lo que nos costó en el partido pasado. Así que empieza por ahí por tener la intensidad cuando tenemos el balón darle dinámica y en el momento que no lo tengamos recuperarlo lo más rápido posible”, finalizó Daniel Torres.