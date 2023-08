David Beckham viajó a exclusiva playa a reunirse con jugador del Real Madrid: ¿se dará el fichaje?

Finalizado el encuentro entre el Real Madrid y Celta de Vigo por la tercera fecha de la liga española, el estratega Carlo Ancelotti brindó un descanso a sus dirigidos. Ante este permiso, Luka Módric aprovechó para ir a una playa de Croacia en donde se filtraron varias fotografías.

Con sorpresa, se pudo ver también a David Beckham, copropietario del Inter Miami compartiendo con el mediocampista del Real Madrid en la lujosa isla de Šipan

Tras las imágenes compartidas, la prensa internacional hizo referencia a un posible acercamiento entre el inglés y el croata para su vinculación con el equipo de Messi en 2024. Por el momento, el volante tiene contrato vigente con el club español hasta junio del próximo año y en el balompié estadounidense solamente es permitido abrir un cupo para futbolistas que lleguen como agentes libres.

Ante este encuentro, se rumora que el exfutbolista viajó a ver a Modric para convencerlo a rescindir su contrato con el Real Madrid antes del 15 de septiembre de 2023 o en enero de 2024.

La llegada del jugador podría darse, ya que en la reciente temporada de LaLiga, Modric no ha sido tenido en cuenta por el técnico italiano y ha estado en el banco de suplentes. Frente a ello, el futbolista sigue sin sumar minutos en el campeonato actual, situación que lo pone a pensar a ser parte del equipo de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

📸🇭🇷 Luka Modrić spent the weekend with David Beckham in Croatia. pic.twitter.com/4mSeVZmsFJ